تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

"رهين" يقدّم تجربة سعودية مختلفة… كوميديا من قلب الواقع

Lebanon 24
10-12-2025 | 13:47
A-
A+
Doc-P-1453357-639009964643616680.jpg
Doc-P-1453357-639009964643616680.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواكب فيلم "رهين" موجة فنية جديدة في السينما السعودية، تتّجه بوضوح نحو استثمار الخصوصية المحلية في اللهجة والأزياء والعادات الاجتماعية، ضمن قالب درامي مشوّق يمزج الكوميديا بالإثارة والتشويق.

ويهدف هذا التوجّه، الذي أثبت نجاحه مؤخرًا، إلى تقريب السينما من الواقع اليومي وجعلها أكثر التصاقًا بالجمهور، عبر قصص بسيطة وشخصيات مألوفة، مع طرح ذكي وغير مباشر لهموم جيل الشباب بأسلوب جذاب وخفيف الظل.

وعُرض الفيلم للمرة الأولى ضمن مهرجان البحر الأحمر في دورته الحالية، تمهيدًا لطرحه لاحقًا عبر منصة "نتفلكس". وتدور أحداثه في إطار ساخر حول شاب يعيش حالة تخبّط وفشل في اتخاذ قرارات مصيرية، فيلجأ إلى وسيلة غريبة لجمع المال بسرعة.

وتجسّد شخصية "سطام" مقولة "المستجير من الرمضاء بالنار"، إذ يسعى إلى الخروج من أزمة الديون وفشل المشاريع وغياب التقدير العائلي، ليقع في مأزق أشد تعقيدًا. ويظن، بحسن نية، أن التخطيط مع مجموعة لخطف والده مقابل فدية يمكن أن يمر بسلاسة، على أن يضمن سلامته ويتقاسم المال معهم، غير أن الأحداث تنقلب وسط سلسلة مفارقات طريفة ومواقف غير متوقعة.

فيلم "رهين" من إخراج أيمن الأخنش، بطولة محمد الدوخي، يزيد المجيول، وعبد العزيز السكيرين، ويشهد أيضًا الظهور التمثيلي الأول لنجم الكرة المعتزل سعيد العويران.


 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يونهاب: كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية خلال فترة وجيزة
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: من المقرر بدء إعادة إعمار "غزة الجديدة" وهي الجزء من القطاع الواقع شرق "الخط الأصفر" الواقع تحت سيطرة إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
السيدة الأولى خلال حفل إطلاق "مدرسة المواطنية": لجعل هذا المشروع تجربة ناجحة
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين تعليقا على تجربة إطلاق صاروخ "بوريفيستنيك" بالدفع النووي: الخطوة تضمن أمننا القومي
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

سعيد العويران

البحر الأحمر

عبد العزيز

بطولة محمد

الكوميديا

السعودية

نتفلكس

السعود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:53 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2025-12-10
Lebanon24
12:48 | 2025-12-10
Lebanon24
10:49 | 2025-12-10
Lebanon24
10:35 | 2025-12-10
Lebanon24
09:08 | 2025-12-10
Lebanon24
08:52 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24