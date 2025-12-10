"رهين" يقدّم تجربة سعودية مختلفة… كوميديا من قلب الواقع

يواكب فيلم "رهين" موجة فنية جديدة في السينما ، تتّجه بوضوح نحو استثمار الخصوصية المحلية في اللهجة والأزياء والعادات الاجتماعية، ضمن قالب درامي مشوّق يمزج بالإثارة والتشويق.



ويهدف هذا التوجّه، الذي أثبت نجاحه مؤخرًا، إلى تقريب السينما من الواقع اليومي وجعلها أكثر التصاقًا بالجمهور، عبر قصص بسيطة وشخصيات مألوفة، مع طرح ذكي وغير مباشر لهموم جيل الشباب بأسلوب جذاب وخفيف الظل.



وعُرض الفيلم للمرة الأولى ضمن مهرجان في دورته الحالية، تمهيدًا لطرحه لاحقًا عبر منصة " ". وتدور أحداثه في إطار ساخر حول شاب يعيش حالة تخبّط وفشل في اتخاذ قرارات مصيرية، فيلجأ إلى وسيلة غريبة لجمع المال بسرعة.



وتجسّد شخصية "سطام" مقولة "المستجير من الرمضاء بالنار"، إذ يسعى إلى الخروج من أزمة الديون وفشل المشاريع وغياب التقدير العائلي، ليقع في مأزق أشد تعقيدًا. ويظن، بحسن نية، أن التخطيط مع مجموعة لخطف والده مقابل فدية يمكن أن يمر بسلاسة، على أن يضمن سلامته ويتقاسم المال معهم، غير أن الأحداث تنقلب وسط سلسلة مفارقات طريفة ومواقف غير متوقعة.



فيلم "رهين" من إخراج أيمن الأخنش، الدوخي، يزيد المجيول، وعبد السكيرين، ويشهد أيضًا الظهور التمثيلي الأول لنجم المعتزل .







Advertisement