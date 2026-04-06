بسبب تعديل صورتها بالذكاء الاصطناعي... حزب هولندي يطرد سياسية

أصدر حزب "ليفبار روتردام" قراراً بطرد السياسية باتريشيا رايخمان (59 عاماً) من صفوفه، بعد جدل واسع أثاره استخدامها المكثف لتقنيات و"الفلاتر" في صورها الدعائية.



وأوضح الحزب في بيان رسمي أن التعديلات الرقمية جعلت ملامح المرشحة تبدو مختلفة تماماً عن الواقع، مما اعتبره خرقاً لأساس الثقة مع الناخبين وتقديم معلومات مضللة.

ورغم دفاع رايخمان عن نفسها بأن المظهر الشاب في الصورة يعود لطبيعتها ومبررات أخرى تتعلق بالأدوية، إلا أن التحقيقات كشفت عن فجوة كبيرة بين الصورة والواقع.

وتزامن هذا القرار مع تقارير إضافية شككت في صحة بيانات سكنها في المنطقة التي انتخبت عنها، مما دفع الحزب لمطالبتها بالاستقالة أولاً، وعند رفضها، اتخذ قراراً نهائياً بفصلها.



