متفرقات

بسبب تعديل صورتها بالذكاء الاصطناعي... حزب هولندي يطرد سياسية

06-04-2026 | 16:00
بسبب تعديل صورتها بالذكاء الاصطناعي... حزب هولندي يطرد سياسية
أصدر حزب "ليفبار روتردام" الهولندي قراراً بطرد السياسية باتريشيا رايخمان (59 عاماً) من صفوفه، بعد جدل واسع أثاره استخدامها المكثف لتقنيات الذكاء الاصطناعي و"الفلاتر" في صورها الدعائية.

وأوضح الحزب في بيان رسمي أن التعديلات الرقمية جعلت ملامح المرشحة تبدو مختلفة تماماً عن الواقع، مما اعتبره خرقاً لأساس الثقة مع الناخبين وتقديم معلومات مضللة.
 
ورغم دفاع رايخمان عن نفسها بأن المظهر الشاب في الصورة يعود لطبيعتها ومبررات أخرى تتعلق بالأدوية، إلا أن التحقيقات كشفت عن فجوة كبيرة بين الصورة والواقع.
 
وتزامن هذا القرار مع تقارير إضافية شككت في صحة بيانات سكنها في المنطقة التي انتخبت عنها، مما دفع الحزب لمطالبتها بالاستقالة أولاً، وعند رفضها، اتخذ قراراً نهائياً بفصلها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بسبب قائمة نشرها بالوظائف المهددة بالذكاء الاصطناعي.. باحث في شركة OpenAI يثير جدلا
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 03:11:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ميتا تعزز تجربة المستخدم بالذكاء الاصطناعي لدعم نمو ثريدز
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 03:11:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"هيونداي موتور" توسّع استثماراتها بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 03:11:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مطبخ رمضاني بالذكاء الاصطناعي في كلية الهندسة - 1 في "اللبنانية"
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 03:11:29 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-04-06
Lebanon24
10:18 | 2026-04-06
Lebanon24
08:34 | 2026-04-06
Lebanon24
05:57 | 2026-04-06
Lebanon24
04:53 | 2026-04-06
Lebanon24
04:17 | 2026-04-06
