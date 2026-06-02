في بريطانيا...فيديو لطالب يحتضر يثير عاصفة انتقادات

أثار مقطع فيديو يوثق لحظة توقيف طالب بريطاني مكبّل اليدين من قبل الشرطة، بينما كان يحتضر بعد تعرضه للطعن، موجة غضب واسعة في ، الثلاثاء.

ويظهر التسجيل، الذي التُقط بواسطة كاميرا مثبتة على جسد أحد عناصر الشرطة، الطالب هنري وهو يكرر عبارة "لا أستطيع التنفس" عقب إصابته بجروح قاتلة في حادثة وقعت في ديسمبر الماضي.

وكانت المحكمة قد أصدرت، حكماً بسجن القاتل فيكروم ديغوا (23 عاماً) لمدة لا تقل عن 21 عاماً، بعد إدانته بطعن نوفاك حتى الموت.

'You've been stabbed? Don't think you have mate'.



Police bodycam footage captured the moment police wrongly handcuffed 18-year-old Henry Nowak after he was stabbed by Vickrum Digwa.



🔗Latest: https://t.co/Wd4HXoiF5l pic.twitter.com/W47VYEBWms — Sky News (@SkyNews) June 2, 2026 Advertisement

وبحسب تفاصيل القضية، وصل عناصر الشرطة إلى موقع الحادث في مدينة جنوب بريطانيا، حيث قام الجاني بإبلاغهم زوراً أن الضحية هو من وجه له إساءات عنصرية، مدعياً أنه هو المعتدى عليه.

وأظهر الفيديو أن الشرطة تعاملت في البداية مع رواية الجاني، حيث قيدت الطالب المصاب بالأصفاد رغم تأكيده المتكرر أنه تعرض للطعن وأنه لا يستطيع التنفس، فيما سُمع أحد العناصر وهو يشكك في إصابته قائلاً: "لا أعتقد أنك تعرضت للطعن يا رجل".

وبعد لحظات، فقد الطالب وعيه. ووصف والد الضحية تعامل الشرطة مع ابنه بأنه "صادم وغير إنساني"، منتقداً تصديقها لرواية الجاني.

وقد سمحت العائلة بنشر المقطع المصور، الذي أثار ردود فعل سياسية وإعلامية واسعة، حيث دان رئيس الوزراء الحادثة ووصفها بـ”المروعة والصادمة”، مشيراً إلى فتح تحقيق رسمي في طريقة استجابة الشرطة.

كما تفاعل مع القضية عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رجل الأعمال ، الذي دعا إلى دعم دعوى قضائية ضد الشرطة .