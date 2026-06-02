تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

في بريطانيا...فيديو لطالب يحتضر يثير عاصفة انتقادات

Lebanon 24
02-06-2026 | 14:00
A-
A+
في بريطانيا...فيديو لطالب يحتضر يثير عاصفة انتقادات
في بريطانيا...فيديو لطالب يحتضر يثير عاصفة انتقادات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أثار مقطع فيديو يوثق لحظة توقيف طالب بريطاني مكبّل اليدين من قبل الشرطة، بينما كان يحتضر بعد تعرضه للطعن، موجة غضب واسعة في بريطانيا، الثلاثاء.

ويظهر التسجيل، الذي التُقط بواسطة كاميرا مثبتة على جسد أحد عناصر الشرطة، الطالب هنري نوفاك وهو يكرر عبارة "لا أستطيع التنفس" عقب إصابته بجروح قاتلة في حادثة وقعت في ديسمبر الماضي.

وكانت المحكمة قد أصدرت، حكماً بسجن القاتل فيكروم ديغوا (23 عاماً) لمدة لا تقل عن 21 عاماً، بعد إدانته بطعن نوفاك حتى الموت.

Advertisement

وبحسب تفاصيل القضية، وصل عناصر الشرطة إلى موقع الحادث في مدينة ساوثهامبتون جنوب بريطانيا، حيث قام الجاني بإبلاغهم زوراً أن الضحية هو من وجه له إساءات عنصرية، مدعياً أنه هو المعتدى عليه.

وأظهر الفيديو أن الشرطة تعاملت في البداية مع رواية الجاني، حيث قيدت الطالب المصاب بالأصفاد رغم تأكيده المتكرر أنه تعرض للطعن وأنه لا يستطيع التنفس، فيما سُمع أحد العناصر وهو يشكك في إصابته قائلاً: "لا أعتقد أنك تعرضت للطعن يا رجل".

وبعد لحظات، فقد الطالب وعيه. ووصف والد الضحية تعامل الشرطة مع ابنه بأنه "صادم وغير إنساني"، منتقداً تصديقها لرواية الجاني.

وقد سمحت العائلة بنشر المقطع المصور، الذي أثار ردود فعل سياسية وإعلامية واسعة، حيث دان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الحادثة ووصفها بـ”المروعة والصادمة”، مشيراً إلى فتح تحقيق رسمي في طريقة استجابة الشرطة.

كما تفاعل مع القضية عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي دعا إلى دعم دعوى قضائية ضد الشرطة البريطانية.

 

مواضيع ذات صلة
راح ضحيتها 90 شخصا.. عاصفة عنيفة تضرب الهند
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ستؤثر على الإتصالات.. عاصفة مغناطيسية ستضرب الأرض
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تطالب بإنهاء العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان معتبرةً ان التصعيد أدى إلى تقليص فرصة الدبلوماسية
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
عقب فيديو اعتراض "أسطول الصمود".. انتقادات دولية حادة لبن غفير
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24

ساوثهامبتون

إيلون ماسك

البريطانية

كير ستارمر

البريطاني

بريطانيا

طالب بري

نوفاك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:04 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:20 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-06-02
Lebanon24
16:25 | 2026-06-02
Lebanon24
13:29 | 2026-06-02
Lebanon24
09:23 | 2026-06-02
Lebanon24
07:58 | 2026-06-02
Lebanon24
07:32 | 2026-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24