خلاف بين شقيقين ينتهي بجريمة

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تطورت مشادة كلامية بين شقيقين في محافظة عمران شمالي اليمن إلى جريمة قتل، بعدما أقدم الأخ الأكبر على إطلاق النار على شقيقه الأصغر، وفق مصادر محلية.وذكرت المصادر أن خلافاً عائلياً نشب بين الطرفين، قبل أن يطلق إبراهيم دعبوش النار على شقيقه عبدالله، ما أدى إلى مقتله على الفور، فيما فرّ الجاني إلى جهة مجهولة.وتأتي الحادثة في ظل تزايد جرائم القتل في اليمن، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث باتت الجرائم الأسرية أكثر حضوراً في الأخبار خلال الفترة الأخيرة.ويعزو خبراء ومختصون يمنيون ارتفاع هذه الجرائم إلى تراكم الضغوط النفسية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية والمعيشية، والمشكلات الأسرية، وانتشار المخدرات، إضافة إلى سهولة الحصول على السلاح في مجتمع قبلي كاليمن.وتشير إحصائيات حقوقية محلية إلى أن جرائم القتل تضاعفت العام الماضي بنسبة 500% مقارنة بالعام الذي سبقه. (ارم)