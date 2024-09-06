إفتتاح مركز "الأيادي الخضراء" التعليمي في كفرصير - جنوب لبنان

شهدت بلدة كفرصير - جنوب لبنان، يوم الخميس، افتتاح مركز "الأيادي الخضراء" بإدارة السيدة ديانا الخليل.

وحضر الافتتاح حشد من الفاعليات وممثلين عن الأحزاب في المنطقة وبلديتي كفرصير والقصيبة، بالإضافة إلى مهتمين بالشأن التربوي ومواطنين.

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واستُهلّ الحفل بكلمة للإعلاميّ محمد الجنّون الذي وصف الجنوب بـ"الصامد والقوي في وجه العدو"، موجهاً التحية إلى كل الشهداء الذين يسقطون على مذبح الوطن.

كذلك، تحدّث الجنُّون عن مركز "الأيادي الخضراء"، مؤكداً أنه ثمرة فكرة كُتبت بحبرٍ من تعب، مشيراً إلى أن هذا المشروع يمثل بداية حُلمٍ يتمّ تحقيقه رغم كل الظروف الصعبة.

بدورها، ألقت الخليل كلمة أكدت فيها أهمية مركزها التعليمي الجديد الذي يُمثل مكاناً آمناً للأطفال ولأمهاتهم، مشيرة إلى أنّ الأطفال سيكتسبون العلوم كما أنه سيجري الاهتمام بالجانبين النفسي والرياضي عبر رياضتي "البانجي" و "اليوغا".

ووجّهت الخليل تحية إلى كل الداعمين لافتتاح مركزها، متمنية أن ينعم لبنان والجنوب بالأمن والطمأنينة والأمان.

بدورها، أجرت الأخصائية النفسية خديجة جفّال حواراً تفاعلياً مع الحاضرين حول أهمية الصحة النفسية لدى الأطفال، فيما تحدّثت المدربة الرياضية هيلانا هزيمة عبر فيديو مُصور، عن أهمية وفوائد رياضة "اليوغا" و"البانجي".

يُشار إلى أن المركز يضمّ أجنحة مُخصصة للأمهات، كما أنه يقدّم حلقات تدريسية مختلفة تراعي الاحتياجات التعليمية الخاصة للطلاب، في حين أن تقديمه لرياضة "البانجي" هو خطوة تعتبر الأولى من نوعها على مُستوى منطقة النبطية.