الورشا ترأس قداسًا في يحشوش – كسروان

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ترأس النائب البطريركي على منطقة ، المطران ، قداسًا إلهيًا في مار سمعان العمودي في بلدة يحشوش – كسروان، في حضور رئيس البلدية باتريك زوين، وأعضاء ،ومخاتير البلدة والاخويات وكهنة الرعية ولجنة الوقف والفريق الرسولي وعدد من فاعليات البلدة وأبنائها.وألقى الورشا عظة روحية شدّد فيها على القيم الإيمانية والتلاقي في خدمة الإنسان والكنيسة.وبعد القداس، أقام زوين حفل غداء تكريميًا على شرف المطران الورشا، لمناسبة زيارته الراعوية الأولى للبلدة وتوليه منصب النائب البطريركي على منطقة جونية، بحضور حشد من الفاعليات والأهالي.