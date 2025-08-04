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أفراح ومناسبات
الورشا ترأس قداسًا في يحشوش – كسروان
Lebanon 24
04-08-2025
|
01:44
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ترأس النائب البطريركي على منطقة
جونية
، المطران
يوحنا رفيق الورشا
، قداسًا إلهيًا في
كنيسة
مار سمعان العمودي في بلدة يحشوش – كسروان، في حضور رئيس البلدية باتريك زوين، وأعضاء
المجلس البلدي
،ومخاتير البلدة والاخويات وكهنة الرعية ولجنة الوقف والفريق الرسولي وعدد من فاعليات البلدة وأبنائها.
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وألقى الورشا عظة روحية شدّد فيها على القيم الإيمانية والتلاقي في خدمة الإنسان والكنيسة.
وبعد القداس، أقام زوين حفل غداء تكريميًا على شرف المطران الورشا، لمناسبة زيارته الراعوية الأولى للبلدة وتوليه منصب النائب البطريركي على منطقة جونية، بحضور حشد من الفاعليات والأهالي.
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