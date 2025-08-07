محاضرة عن الذكاء الاصطناعي في "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع"

Advertisement

أقام " والمسموع"، في مقره في مبنى ، بالتعاون مع الباحثة والمحاضرة الدكتورة زينب ، محاضرة للإعلاميين بعنوان: "عصر : تاثير مزدوج على سوق العمل والاعلام بين التزييف والمصداقية"، في حضور لوزارة الدكتور ، وعدد من الإعلاميين وأصحاب الاختصاص ومهتمين.محفوظبداية، رحب محفوظ بالدكتور فلحة والحضور، وقال: "الدكتورة زينب الشمري باحثة ومحاضرة. كتابها تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل واحتياجات المهارات المستقبلية، نافذة لاكتشاف الذات والعالم. وهي تجد أن الكلمة يستعملها الإعلام كأداة لصياغة التأثير. فكيف إذا صاحبها ؟".أضاف: "شئنا أم أبينا، يملك الإعلام عبر تسويق المعلومة والصورة ونشرها وتعميمها فضاءً فاعلا في توجيه الرأي العام وصناعته. وخصوصا حاليا مع إعلام التواصل الاجتماعي والإلكتروني. ذلك أنه إعلام اللحظة. وهذا الإعلام يمكن أن يوفر المعلومة الصحيحة والدقيقة والمنسوبة إلى مصدر موثوق وأن يكون إعلاما موضوعيا. إلا أنه يمكن أن يكون أيضا إعلام الإشاعة والخبر الكاذب والمضلل، والسؤال هو هنا".سأل: "هل يملك الذكاء الإصطناعي إمكان كشف التضليل والتمويه والإشاعة والخبر الكاذب في الإعلام؟ هذا ما ستوضحه لنا الباحثة الدكتورة زينب الشمري بالإضاءة على الأمر وأيضا في كشف ما إذا كان الذكاء الاصطناعي هو أداة موازية في التضليل والتمويه على المعلومة والصورة الصحيحة".الشمريتحدثت الشمري عن العلاقة المستحدثة بين الذكاء الاصطناعي والإعلام. كما تطرقت في محاضرتها إلى العناوين الآتية: من التكنولوجيا بين العدالة والخطر الكامن، تأثير الذكاء الاصطناعي على الإعلام السياسي وصناعة الأخبار، الذكاء الاصطناعي في الإعلام: من أداة إلى شريك قرار جودة الأخبار، الذكاء الاصطناعي والأخبار الكاذبة، إنتاج الأخبار المخصصة، كيف تغيّر صناعة الرأي العام، الأخبار الكاذبة وخطر التزييف العميق، الذكاء الاصطناعي لمحاربة التضليل، وعما نتحقق عبر منصات التواصل الاجتماعي؟ ولماذا؟".