Advertisement

أفراح ومناسبات

محاضرة عن الذكاء الاصطناعي في "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع"

Lebanon 24
07-08-2025 | 04:56
A-
A+
Doc-P-1401731-638901647209499088.png
Doc-P-1401731-638901647209499088.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقام "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع"، في مقره في مبنى وزارة الإعلام، بالتعاون مع الباحثة والمحاضرة الدكتورة زينب الشمري، محاضرة  للإعلاميين بعنوان: "عصر الذكاء الاصطناعي: تاثير مزدوج على سوق العمل والاعلام بين التزييف والمصداقية"، في حضور المدير العام لوزارة الدكتور حسان فلحه، وعدد من الإعلاميين وأصحاب الاختصاص ومهتمين. 
Advertisement

 محفوظ
بداية، رحب محفوظ بالدكتور فلحة والحضور، وقال: "الدكتورة زينب الشمري باحثة ومحاضرة. كتابها تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل واحتياجات المهارات المستقبلية، نافذة لاكتشاف الذات والعالم. وهي تجد أن الكلمة يستعملها الإعلام كأداة لصياغة التأثير. فكيف إذا صاحبها الصوت والصورة؟". 
    
أضاف: "شئنا أم أبينا، يملك الإعلام عبر تسويق المعلومة والصورة ونشرها وتعميمها فضاءً فاعلا في توجيه الرأي العام وصناعته. وخصوصا حاليا مع إعلام التواصل الاجتماعي والإلكتروني. ذلك أنه إعلام اللحظة. وهذا الإعلام يمكن أن يوفر المعلومة الصحيحة والدقيقة والمنسوبة إلى مصدر موثوق وأن يكون إعلاما موضوعيا.  إلا أنه يمكن أن يكون أيضا إعلام الإشاعة والخبر الكاذب والمضلل، والسؤال هو هنا". 

سأل: "هل يملك الذكاء الإصطناعي إمكان كشف التضليل والتمويه والإشاعة والخبر الكاذب في الإعلام؟ هذا ما ستوضحه لنا الباحثة الدكتورة زينب الشمري بالإضاءة على الأمر وأيضا في كشف ما إذا كان الذكاء الاصطناعي هو أداة موازية في التضليل والتمويه على المعلومة والصورة الصحيحة".

الشمري
تحدثت الشمري عن العلاقة المستحدثة بين الذكاء الاصطناعي والإعلام. كما تطرقت في محاضرتها إلى العناوين الآتية: من التكنولوجيا بين العدالة والخطر الكامن، تأثير الذكاء الاصطناعي على الإعلام السياسي وصناعة الأخبار، الذكاء الاصطناعي في الإعلام: من أداة إلى شريك قرار جودة الأخبار، الذكاء الاصطناعي والأخبار الكاذبة، إنتاج الأخبار المخصصة، كيف تغيّر صناعة الرأي العام، الأخبار الكاذبة وخطر التزييف العميق، الذكاء الاصطناعي لمحاربة التضليل، وعما نتحقق عبر منصات التواصل الاجتماعي؟  ولماذا؟". 

مواضيع ذات صلة
وزير العمل التقى النائبين برو ومارون ونقابة المرئي والمسموع
lebanon 24
07/08/2025 15:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
07/08/2025 15:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
في لبنان.. ما جديد "الذكاء الإصطناعي"؟
lebanon 24
07/08/2025 15:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس إنفيديا: الذكاء الاصطناعي الصيني "محفز للتقدم العالمي"
lebanon 24
07/08/2025 15:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
03:37 | 2025-08-07
02:01 | 2025-08-06
06:00 | 2025-08-05
04:45 | 2025-08-05
03:50 | 2025-08-05
04:17 | 2025-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24