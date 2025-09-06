Advertisement

أفراح ومناسبات

بلدية صيدا افتتحت مهرجان "نوران" برعاية سوسان

Lebanon 24
06-09-2025 | 08:21
افتتحت بلدية صيدا فعاليات مهرجان "نوران" في خان الإفرنج في المدينة (أيام 5 و 6 و7 أيلول الجاري) إحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، برعاية مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان وبالتعاون مع مؤسسة الحريري، ضمن فعاليات صيدا السياحية التي اطلقتها البلدية. وتضمنت فعاليات اليوم الأول أمس أناشيد ومدائح نبوية وإبتهالات دينية قدمتها فرقة كورال المشرق العربي، وتكريم القائد الكشفي في الجراح مروان حبلي.
حضر الإفتتاح المفتي سوسان ورئيس البلدية مصطفى حجازي، النائبان أسامة سعد وعبدالرحمن البزري، رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري، نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان بسام حمود، المخاتير: إبراهيم عنتر ومحمد بعاصيري ومحمود حجازي وأحمد حبلي، الشيخان وليد العيلاني ومحمد الغندور، رئيسة جمعية "المواساة" رولى الشماع الأنصاري رئيس جمعية "جامع البحر" حسن صفدية، أحمد حجازي عن جمعية "بقسطا".

وكان في استقبالهم رئيس لجنة النشاطات والسياحة رامي بشاشة وأعضاء المجلس البلدي: طعمة وقصب وشعيب، وأعضاء اللجنة عبدالكريم علماوي وبارعة بوجي وغنى وهبي وآية بلولي وفراس السنيورة.

بداية آيات من القرآن الكريم رتلها السيد مالك الحريري، فالنشيد الوطني على وقع موسيقى الكشاف المسلم، ثم كلمة ترحيب من بشاشة معلنا إفتتاح مهرجان " نوران " الذي يمتد لثلاثة أيام حتى مساء غد الأحد. وقال في كلمته: "أهلا وسهلا بكم في مهرجان "نوران" الذي يقام لأول مرة إحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. هذا المهرجان الذي أطلقنا عليه إسم "نوران" وهو النور المضاعف الذي ينير طريقنا طالما إقتدينا بصاحب الذكرى العطرة وسرنا على نهجه الحنيف ، فالصلاة والسلام عليك يا حبيبنا يا رسول الله صلاة تليق بمكانتك في قلوبنا. لطالما كانت لهذه الذكرى حيزا كبيرا في ذاكرة صيدا...وها نحن اليوم نعيد لهذه الذكرى الصيداوية مكانتها ، ونكتب سويا ما سيكون تراث صيداوي تتناقله الأجيال بعدنا. فأهلا وسهلا بكم وبكافة الحضور".

 

كورال المشرق العربي

ثم قدمت فرقة كورال المشرق العربي على مدى نحو ساعة ونصف إبتهالات ومدائح نبوية وموشحات حلبية ، إستهلها المايسترو إبراهيم البمباشي بتوجيه التحية إلى الفعاليات. بعد ذلك قدمت الفرقة أناشيد ومدائح ومنها: طلع البدر علينا – يا حبيبي يا رسول الله – قمر سيدنا النبي قمر – صلى الله عليه وسلم – على طيبة، وغيرها من الإبتهالات من وحي مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

 

درع تكريمية

بعد ذلك أعلن بشاشة تكريم البلدية للقائد الكشفي في الجراح مروان حبلي بدرع بلدية صيدا الذي تسلمه من المفتي سوسان ورئيس البلدية حجازي.
