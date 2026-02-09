تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

مطرانية صيدا المارونية احتفلت بعيد القديس مارون

Lebanon 24
09-02-2026 | 08:16
A-
A+
مطرانية صيدا المارونية احتفلت بعيد القديس مارون
مطرانية صيدا المارونية احتفلت بعيد القديس مارون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ترأس راعي ابرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار، قداسا في كاتدرائية مار الياس الحي المارونية في مدينة صيدا لمناسبة عيد القديس مارون، عاونه فيه عدد من الاباء والكهنة، وذلك بحضور راعي ابرشية صيدا ومرجعيون للروم الارثوذكس المطران الياس الكفوري،  النائب ميشال موسى، النائب السابق سليم خوري، المدير العام عضو المجلس الاعلى للجمارك شربل خليل، نائبة مجلس الجنوب رشا أبو غزاله، ورؤساء بلديات وشخصيا.



وقال العمار في عظته: "أنه عيد التلاقي والمحبة والصلاة التي كانت الملجأ الدائم للقديس مارون بمواجهة كل الصعوبات".



أضاف: "ونحن في لبنان نعيش اياما صعبة وفيها اضطهادات من الداخل والخارج وفيها صعوبات سياسية واجتماعية، وليست المرة الاولى التي تحدث فيها هذه الامور ونحن بتاريخنا في الشرق  تحدث هذه الامور منذ زمن"،  مؤكدا "أن  هذا الشرق له ركيزته بشعب يؤمن بالله ويصلي ويضحي ويثابر على حضور كلمة الله بحياته ويوصلها الى الاخرين، ويؤمن بصليب يسوع المسيح". 



وبعد القداس انتقل العمار إلى صالون الكنيسة لاستقبال المهنئين . 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حياطة الكسروانية احتفلت بعيد مار مارون بقداس ترأسه المطران الورشا
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:43:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار زار مطرانية صيدا المارونية برفقة محافظي الجنوب والبقاع
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:43:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران خيرالله يحتفل بعيد القديس نعمة الله الحرديني في كفيفان
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:43:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رعية إهدن – زغرتا احتفلت بعيد مار مارون
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:43:27 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام

عضو المجلس

مار الياس

الارثوذكس

الماروني

مرجعيون

الكنيست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:27 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
09:42 | 2026-02-09
Lebanon24
07:19 | 2026-02-09
Lebanon24
06:07 | 2026-02-09
Lebanon24
05:04 | 2026-02-09
Lebanon24
05:52 | 2026-02-07
Lebanon24
13:06 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24