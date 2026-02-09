مطرانية صيدا المارونية احتفلت بعيد القديس مارون

ترأس راعي ابرشية المطران مارون العمار، قداسا في كاتدرائية الحي المارونية في مدينة صيدا لمناسبة عيد القديس مارون، عاونه فيه عدد من الاباء والكهنة، وذلك بحضور راعي ابرشية صيدا ومرجعيون للروم المطران الياس الكفوري، النائب ميشال موسى، النائب السابق سليم ، الاعلى للجمارك شربل خليل، نائبة مجلس الجنوب رشا أبو غزاله، ورؤساء بلديات وشخصيا.







وقال العمار في عظته: "أنه عيد التلاقي والمحبة والصلاة التي كانت الملجأ الدائم للقديس مارون بمواجهة كل الصعوبات".







أضاف: "ونحن في نعيش اياما صعبة وفيها اضطهادات من الداخل والخارج وفيها صعوبات سياسية واجتماعية، وليست المرة الاولى التي تحدث فيها هذه الامور ونحن بتاريخنا في الشرق تحدث هذه الامور منذ زمن"، مؤكدا "أن هذا الشرق له ركيزته بشعب يؤمن بالله ويصلي ويضحي ويثابر على حضور كلمة الله بحياته ويوصلها الى الاخرين، ويؤمن بصليب يسوع ".







وبعد القداس انتقل العمار إلى صالون الكنيسة لاستقبال المهنئين .

