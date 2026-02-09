تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-1
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
أفراح ومناسبات
مطرانية صيدا المارونية احتفلت بعيد القديس مارون
Lebanon 24
09-02-2026
|
08:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس راعي ابرشية
صيدا
المارونية
المطران مارون العمار، قداسا في كاتدرائية
مار الياس
الحي المارونية في مدينة صيدا لمناسبة عيد القديس مارون، عاونه فيه عدد من الاباء والكهنة، وذلك بحضور راعي ابرشية صيدا ومرجعيون للروم
الارثوذكس
المطران الياس الكفوري، النائب ميشال موسى، النائب السابق سليم
خوري
،
المدير العام
عضو المجلس
الاعلى للجمارك شربل خليل، نائبة مجلس الجنوب رشا أبو غزاله، ورؤساء بلديات وشخصيا.
وقال العمار في عظته: "أنه عيد التلاقي والمحبة والصلاة التي كانت الملجأ الدائم للقديس مارون بمواجهة كل الصعوبات".
أضاف: "ونحن في
لبنان
نعيش اياما صعبة وفيها اضطهادات من الداخل والخارج وفيها صعوبات سياسية واجتماعية، وليست المرة الاولى التي تحدث فيها هذه الامور ونحن بتاريخنا في الشرق تحدث هذه الامور منذ زمن"، مؤكدا "أن هذا الشرق له ركيزته بشعب يؤمن بالله ويصلي ويضحي ويثابر على حضور كلمة الله بحياته ويوصلها الى الاخرين، ويؤمن بصليب يسوع
المسيح
".
وبعد القداس انتقل العمار إلى صالون الكنيسة لاستقبال المهنئين .
