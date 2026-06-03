نهار طبي مجاني في البترون

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قامت جمعية عبرين الخيرية - البترون، نهارا طبيا مجانيا بالتعاون مع أطباء اختصاصيين في مركز صحي اجتماعي لمستوصف الجمعية أسسته اللجنة المشتركة لوزارة والجمعية المنظمة .شملت الحملة فحص العيون مع الدكتور واختصاصيي البصر كلارا الأشقر وفيرلي ضرغام ، الغدد والسكري باشراف الدكتورة ريتا ، الأنف والأذن والحنجرة الدكتور أندرياس كحيل، القلب باشراف الدكتور ميخائيل القصيفي والجراحة العامة الدكتور توفيق . وطالت 150 شخصا في حضور يوحنا مارون مفرج، رئيس الجمعية المنظمة ساسين واللجنة المشرفة المؤلفة من: جانيت واكد، الهام يوسف وسيسيل خشان.