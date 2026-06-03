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أفراح ومناسبات
نهار طبي مجاني في البترون
Lebanon 24
03-06-2026
|
00:39
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قامت جمعية عبرين الخيرية - البترون، نهارا طبيا مجانيا بالتعاون مع أطباء اختصاصيين في مركز صحي اجتماعي لمستوصف الجمعية أسسته اللجنة المشتركة لوزارة
الشؤون الاجتماعية
والجمعية المنظمة .
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شملت الحملة فحص العيون مع الدكتور
ايفون
نصرالله
واختصاصيي البصر كلارا الأشقر وفيرلي ضرغام ، الغدد والسكري باشراف الدكتورة ريتا
صليبي
، الأنف والأذن والحنجرة الدكتور أندرياس كحيل، القلب باشراف الدكتور ميخائيل القصيفي والجراحة العامة الدكتور توفيق
عواد
. وطالت 150 شخصا في حضور
الخوري
يوحنا مارون مفرج، رئيس الجمعية المنظمة
جوزيف
ساسين واللجنة المشرفة المؤلفة من: جانيت واكد، الهام يوسف وسيسيل خشان.
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