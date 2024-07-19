"نفس الملامح بس غير صوت": إعلامية سورية شهيرة تثير الجدل.. أصبحت نسخة طبق الأصل عن نجوى كرم! (فيديو)

أثارت الاعلامية السورية هناء الصالح الجدل في احدث ظهور لها، حيث بدت نسخة طبق الأصل عن الفنانة اللبنانية نجوى كرم.



ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للاعلامية هناء الصالح خلال حلولها ضيفة على احد البرامج، لافتين الى الشبه الكبير بينها وبين نجوى كرم، اذ بدت نسخة عنها وتقاربت ملامحهما الى حد كبير.

وانهالت تعليقات المتابعين على الفيديو، حيث كتب البعض بطريقة ممازحة: "المرة الجاية نجوى اذا احتاجت حدا يوقف مكانها بأي مناسبة، فيها تستعين بهالاعلامية بدال الفنانة لطيفة"، وأضاف متابع اخر: "مو طبيعي الشبه"، وأضافت أحدهم: "هاي من عمليات التجميل نفس الملامح بس غير صوت"...