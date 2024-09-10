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المرأة

اثناء نومها.. تعرض مذيعة لسرقة شقتها

Lebanon 24
10-09-2024 | 10:00
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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر، إجراء التحريات لكشف ملابسات تعرض شقة مذيعة للسرقة بمنطقة الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من مريم سميح مذيعة بإحدى القنوات، أفادت فيه تعرض شقتها للسرقة بمنطقة الهرم.
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وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن لصان تسللا للشقة، أثناء نوم مالكتها، واستوليا على متعلقات وفرا هاربين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتهمين، وتولت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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