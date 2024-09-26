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المرأة
بشهرها الثاني... نجمة تركية شهيرة تعلن حملها بعد أسبوعين من زواجها
Lebanon 24
26-09-2024
|
06:08
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أعلنت النجمة التركية بينار دينيز حملها من زوجها وزميلها كان يلدريم بعد أقل من أسبوعين على زفافها الذي احتفلت به في روما بغياب عائلتها.
وشاركت دينيز مجموعة صور خلال تواجدها في عرض أزياء L'Oréal Paris، ظهرت فيها وهي تضع يدها على بطنها في إشارة غير مباشرة إلى انتظارها مولودها الأول، كما أكّدت تقارير إعلامية محلية أنها في الشهر الثاني من الحمل.
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وكانت بينار دينيز قد تحدثت عن حضورها Le Défilé L'Oréal Paris إلى جانب نجمات عالميات على غرار كيندال جينر وكارا ديليفين وجين فوندا وإيفا لونغوريا، قائلةً: "لقد كانت ليلة لا تُنسى، حيث شاركت المسرح مع هؤلاء النساء الملهمات وشعرت حقاً بالأنوثة".
يُذكر أنه سبق لنجمة مسلسل "القضاء" أن أعلنت أن سبب عدم حضور عائلتها حفل زفافها في العاصمة الإيطالية، هو "مشكلة في التأشيرة".
وعن سبب اختيارها العاصمة الإيطالية مكاناً لإقامة العرس، قالت بينار دينيز: "قررنا ذلك وفعلنا بسرعة لأن روما كانت الخيار الأكثر توافراً. أردنا أن يكون أحبّاؤنا في الخارج لأننا لا نحب الاحتفالات كثيراً. أردنا أن يكونوا معنا".
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