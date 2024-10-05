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المرأة
بمبلغ زهيد جداً.. فنانة شهيرة تشتري فستان زفافها من متجر البالة!
Lebanon 24
05-10-2024
|
01:00
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اختارت المغنية الأميركية لانا ديل راي تخطي البروتوكولات والفساتين الفاخرة ومشاغل فساتين الزفاف الـ أوت كوتور (Haute Couture) عندما كانت تستعد لحفل زفافها إلى كابتن جولة التماسيح جيريمي دوفرين في لويزيانا واختارت فستانا مستعملا بدلا من ذلك من متجر (Trashy Diva) .
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ووفقا لموقع "تين فوغ"، اشترت المغنية الأميركية الشهيرة فستانها الأبيض المكشكش والمكشوف الكتفين من متجر (Vintage Market) في نيو أورليانز من مجموعة (Trashy Diva)، لكنها اشترته بالفعل قبل وقت طويل من حفل زفافها في أيلول الماضي، حيث اشترت الفستان في شهر أيار.
إن النطاق السعري النموذجي لفساتين الزفاف في متجر (Trashy Diva) بحدود الـ400 دولار، ويذكر أن لانا قامت بارتياد المتجر وشراء مجموعة أزياء وقطع ملابس أعجبت بها بشدة.
وكان الفستان الذي اختارته لانا عبارة عن فستان "دانتيل" أبيض كامل الطول مع خط أكتاف مكشكش.(البوابة)
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