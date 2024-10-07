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تحدثت النجمة باسكال مشعلاني عن أغنية الأخيرة «ما حبيتش» التي لونتها باللهجة التونسية، مشيرة إلى أجواء صناعتها وأنها تفتخر بهذا العمل الأخير لها، كما كشفت عن مشاعرها تجاه ما يعيشه وطنها لبنان حالياً من حرب متمنية أن يحل السلام في بلدها وتتوقف آلة الحرب قريباً.وكشفت باسكال، خلال تصريحات إعلامية لها مؤخراً، عن أحدث أعمالها التي تستعد لطرحها قريباً «اتهرينا»، التي من المتوقع إصدارها في الأشهر المقبلة، وهي أغنية تطرحا باللهجة المصرية، وتعدّها جريئة في كلامها وفي موضوعها، وهي من كلمات رمضان محمد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمد صبري.زادت مشعلاني قائلة إنّها تتوقع لأغنية «اتهرينا» النجاح بسبب كلامها البسيط الذي يخاطب الشرائح الاجتماعية طافة مؤكدة أن فكرتها تخرج عن المألوف، ولم يسبق أن غنت ما يشبهها من قبل.وبَيّنت باسكال رَأيها بالألبومات الغنائية التي صَدرت عن نجمات أخريات مؤخراً، لثني على النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بأنها أحببت كثيراً ما قدمته شيرين التي استطاعت تحقيق عودة مدوية على الساحة الغنائية من جديد، لتخص بالذكر إحدى أهم أغانيها «اللي يقابل حبيبي»، واصفة كلامها بالرائع وبلحنها «القريب من القلب».أما أنغام فأشادت بألبومها الأخير الذي قدمت فيه أفكاراً وموضوعات أغانٍ لم يتم تناولها من قبل، مشيدة بأغنية «ما تيجي نسيب».وكشفت باسكال عن تفضيلها في تقديم أغانٍ منفردة سيغل على فترات دون إصدار ألبوم واحد، لتؤكد أن الأغنية الفردية تأخذ حقها، عكس أغاني ألبوم كامل الذي تُظلم غالبية أغانيه، مشيرة إلى فترة جائحة كورونا التي سببت الانعزال عن العالم الخارجي، لتؤكد اشتياقها للغناء والتواصل مع جمهورها في عمل جديد. أما أعمالها الجديدة التي تحضر لها أيضاً فكشفت تحضيرها لشارة لمسلسل مغربي ستسجّلها قريباً. (نواعم)