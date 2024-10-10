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فنون ومشاهير

موقف طريف وعفوي جمع أحلام الشامسي وأميمة طالب

Lebanon 24
10-10-2024 | 23:00
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جمع الفنانتين الإماراتية أحلام الشامسي والتونسية أميمة طالب في حفل زفاف أحيتاه في المملكة العربية السعودية.



وقدّمت المطربتان معاً دويتو أغنية "عيوني بس" من ألبوم "فدوة عيونك" للنجمة الخليجية التي نسيت لوهلة الكلمات، فأسعفتها أميمة بسرعة في بموقف طريف وعفوي.
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