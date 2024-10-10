موقف طريف وعفوي جمع أحلام الشامسي وأميمة طالب

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جمع الفنانتين الإماراتية أحلام الشامسي والتونسية أميمة طالب في حفل زفاف أحيتاه في المملكة العربية السعودية.







وقدّمت المطربتان معاً دويتو أغنية "عيوني بس" من ألبوم "فدوة عيونك" للنجمة الخليجية التي نسيت لوهلة الكلمات، فأسعفتها أميمة بسرعة في بموقف طريف وعفوي.

Advertisement