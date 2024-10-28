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المرأة

بصور أمام أهرامات مصر... نسليهان أتاغول تستعرض حملها

Lebanon 24
28-10-2024 | 05:47
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تتواجد النجمة نسليهان أتاغول وعدد من نجوم تركيا أبرزهم بوراك دينيز في مصر، ويحرصون على التقاط الصور التذكارية من أمام أهرامات الجيزة. في زيارة ليست مجرد جولة سياحية، بل  تجربة ثقافية وفنية غنية تعكس التفاعل بين الحضارات.

وحرصت النجمة التركية على استعراض حملها بمولودها الأول من خلال مجموعة من الصور التي التقطتها من على شرفة الفندق المطل على ضفاف نهر النيل، وتألقت بفستان فضفاض يشبة العباءة، وبدت في غاية السعادة، وشاركت تلك اللحظات عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، معبرة عن حماسها لاستكشاف مصر الغنية بالتاريخ.
وفي لقاء سريع إمام الاهرامات، عبّرت نسليهان عن حماسها وسعادتها بإنتظار مولودها الاول، مؤكدة أنه ليس لديها أي مشاريع فنية جديدة في الفترة الحالية وعلى المدى القريب لأن مشروعها الوحيد في الفترة المقبلة هو طفلها.

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واكملت الممثلة التركية جولتها السياحية داخل أهرامات الجيزة والتقت صوراً عفوية جميلة في الصحراء، واختارت فستاناً ناعماً باللون البنفسجي، وجاء بتصميم ضيق يبرز بطنها المنتفخة بقماش لامع، مع "كاب" واسع  فوقه يتطاير مع حركاتها.

وكذلك  ظهرت في الصحراء بإطلالة كاجوال باللون الأبيض عبارة عن بنطال واسع وقميص مفتواح بأزرار عريضة يكشف عن بطنها المنتفخة، وبدت في غاية الهدوء والسعادة وهذا ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع. (لها)
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