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سيلين ديون تتألق.. ليلة إيلي صعب في الرياض استثنائية

Lebanon 24
13-11-2024 | 23:00
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أذهلت النجمة العالمية سيلين ديون الجميع خلال أداء أغنيتها الشهيرة "The Power of Love" ضمن فعاليات "1001 موسم إيلي صعب"، في مدينة الرياض امس الاربعاء، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن حول العالم.

وشهد العرض تفاعلًا واسعًا من الجمهور الذي تأثر بأداء "ديون" المميز، لا سيما خلال أغنيتها الشهيرة "I'm Alive"، وصعد إيلي صعب بنفسه إلى المسرح لتحيتها، ووقف الحضور بعد انتهائها من الغناء موجهين التحية إليها أيضاً، في مشهد مؤثر في ختام العرض.
كذلك، ابدعت النجمة جينيفر لوبيز خلال الأمسية بإحدى أغانيها الأيقونية، مصحوبة بفرقتها الموسيقية وفريق من الراقصين، الذين أضفوا لمسة مميزة.
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تألقت أيضاً المغنية الأميركية كاميلا كابيو بالعديد من أغنياتها واستعراضاتها، كما فاجأت الحضور بحديثها باللغة العربية، حيث وجهت التحية للسعودية قائلة: "مرحباً الرياض"، كما قالت: "شكراً إيلي صعب".


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