18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
9
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
سيلين ديون تتألق.. ليلة إيلي صعب في الرياض استثنائية
Lebanon 24
13-11-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أذهلت النجمة العالمية سيلين ديون الجميع خلال أداء أغنيتها الشهيرة "The Power of Love" ضمن فعاليات "1001 موسم إيلي صعب"، في مدينة الرياض امس الاربعاء، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن حول العالم.
وشهد العرض تفاعلًا واسعًا من الجمهور الذي تأثر بأداء "ديون" المميز، لا سيما خلال أغنيتها الشهيرة "I'm Alive"، وصعد إيلي صعب بنفسه إلى المسرح لتحيتها، ووقف الحضور بعد انتهائها من الغناء موجهين التحية إليها أيضاً، في مشهد مؤثر في ختام العرض.
كذلك، ابدعت النجمة جينيفر لوبيز خلال الأمسية بإحدى أغانيها الأيقونية، مصحوبة بفرقتها الموسيقية وفريق من الراقصين، الذين أضفوا لمسة مميزة.
Advertisement
تألقت أيضاً المغنية الأميركية كاميلا كابيو بالعديد من أغنياتها واستعراضاتها، كما فاجأت الحضور بحديثها باللغة العربية، حيث وجهت التحية للسعودية قائلة: "مرحباً الرياض"، كما قالت: "شكراً إيلي صعب".
منوعات
المرأة
Advertisement
الأكثر قراءة
"يا عيب الشوم عهيك لبس".. ممثلة سورية شهيرة تُفاجئ الجمهور بإطلالة جريئة في الرياض (فيديو)
Lebanon 24
"يا عيب الشوم عهيك لبس".. ممثلة سورية شهيرة تُفاجئ الجمهور بإطلالة جريئة في الرياض (فيديو)
01:50 | 2024-11-13
13/11/2024 01:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة تنشط في "عز الحرب"
Lebanon 24
تجارة تنشط في "عز الحرب"
02:15 | 2024-11-13
13/11/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دانييلا رحمة وناصيف زيتون غادرا لبنان؟ (صور)
Lebanon 24
دانييلا رحمة وناصيف زيتون غادرا لبنان؟ (صور)
03:37 | 2024-11-13
13/11/2024 03:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار انهارت مباشرة على الهواء... شاهدوا كيف بكت (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة أخبار انهارت مباشرة على الهواء... شاهدوا كيف بكت (فيديو)
06:48 | 2024-11-13
13/11/2024 06:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
دفع الرواتب مع الزيادات
Lebanon 24
دفع الرواتب مع الزيادات
01:30 | 2024-11-13
13/11/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2024-11-13
مذيعة تنهار على الهواء مباشرة خلال تقديمها نشرة الأخبار.. ماذا حصل؟
09:13 | 2024-11-13
شقيقة ميغان ماركل مهددة بالقتل.. تفاصيل تكشف ما القصة!
05:35 | 2024-11-13
شاهدوا الصور.. فخامة حفل عيد ميلاد ابنة فنانة شهيرة تثير ضجة
04:57 | 2024-11-13
بعد فراق طويل... بريتني سبيرز تلتقي بابنها الشاب (صورة)
04:07 | 2024-11-13
بأرقام ومشاهدات قياسية... نجوى كرم تُشعل منصات التواصل الاجتماعي
00:07 | 2024-11-13
"ممتنة وشاكرة وفخورة"... نور الغندور تحتفل بعيد ميلاها الـ31 (فيديو)
فيديو
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
01:00 | 2024-11-13
14/11/2024 07:21:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
14/11/2024 07:21:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
14/11/2024 07:21:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24