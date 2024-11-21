فنانة تنشر صورة شهداء الجيش اللبناني في الصرفند وبرج الملوك.. وتوجّه رسالة مؤثرة

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ونشرت مجموعة من الصور لشهداء الجيش اللبناني وكتبت: "الجيش اللبناني ينعى شهداء الصرفند وبرج الملوك: المعاون الأول أيمن عبد اللطيف رحال، الرقيب آدم جرجي عون، الرقيب علي محمد حرب، الجندي عباس علي نحله". (lbc)