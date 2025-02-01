بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة فنانة مصرية شهيرة (صورة)

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رحلت عن عالمنا اليوم، عازفة البيانو المصرية مشيرة عيسى، بعد صراع مع المرض، مما شكّل صدمة لمحبيها وجمهورها، وتعد من أبرز الأسماء في عالم الموسيقى الكلاسيكية في العالم، بفضل مسيرتها الحافلة بالإنجازات الفنية.وأعلنت صفحتها الرسمية على «فيس بوك» خبر وفاتها، حيث جاء في البيان: «إنا لله وإنا إليه راجعون، رحلت عنّا عازفة البيانو العالمية الجميلة مشيرة عيسى»، مع تفاصيل وموعد صلاة الجنازة. (الوطن)