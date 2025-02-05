والدها اختفى في سجون "الأسد"... إعلامية شهيرة تنهار بالبكاء على الهواء مباشرة

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كما وجهت رسالة للإعلامية السورية رائدة وقاف، بعدما طالبت السلطات الحالية بالبحث عن شقيقها الذي اختفى منذ أيام.وفي التفاصيل، فقد انهارت آسيا بالبكاء وقالت: " إلى رائدة وقاف، تم توقيف أخيك وخرجت في فيديو تساءلين عن مصيره ونحن ساهمنا في ايصال صرختك كي تجدي شقيقك بخير وسلام ".ثم أضافت: " ها قد عاد إليك اليوم، ونحن نهنئك اليوم بعودته إليكم سالماً.. متمنين ان يعود اي مفود وينتهي مسلسل الفقد و الخطف في سوريا ".وتابعت: " لكن ست رائدة اسمحي لي أن اخبرك حكاية الشعب السوري التي ما قبل أكثر من 13 عاما، لا بل بدأت قبل بكثير.. اسمحي لي أن أسالك ، هل يهمك أن والدي ومئات آلاف الآباء والأبناء والأمهات لم يعرف مصيرهم .. أحياء أم أموات؟ وكيف ماتوا؟".