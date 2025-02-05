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المرأة

والدها اختفى في سجون "الأسد"... إعلامية شهيرة تنهار بالبكاء على الهواء مباشرة

Lebanon 24
05-02-2025 | 13:00
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لم تتمكن الإعلامية السورية آسيا هشام من حبس دموعها على الهواء أثناء حديثها عن والدها الذي اختفى في سجون نظام الأسد.

كما وجهت رسالة للإعلامية السورية رائدة وقاف، بعدما طالبت السلطات الحالية بالبحث عن شقيقها الذي اختفى منذ أيام.
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وفي التفاصيل، فقد انهارت آسيا بالبكاء وقالت: " إلى رائدة وقاف، تم توقيف أخيك وخرجت في فيديو تساءلين عن مصيره ونحن ساهمنا في ايصال صرختك كي تجدي شقيقك بخير وسلام ".

ثم أضافت: " ها قد عاد إليك اليوم، ونحن نهنئك اليوم بعودته إليكم سالماً.. متمنين ان يعود اي مفود وينتهي مسلسل الفقد و الخطف في سوريا ".

وتابعت: " لكن ست رائدة اسمحي لي أن اخبرك حكاية الشعب السوري التي ما قبل أكثر من 13 عاما، لا بل بدأت قبل بكثير.. اسمحي لي أن أسالك ، هل يهمك أن والدي ومئات آلاف الآباء والأبناء والأمهات لم يعرف مصيرهم .. أحياء أم أموات؟ وكيف ماتوا؟". 
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