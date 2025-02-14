من دون ماكياج.. جيسيكا عازار تُفاجئ الجمهور بآخر إطلالة لها وهذا ما قالته عن البوتوكس والفيلر (صور)

نشرت الإعلامية جيسيكا عازار صورة عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطلت جيسيكا من دون ماكياج، مشيرة إلى انها لم تستخدم الفلتر في الصورة كما انها لم تستخدم إبر البوتوكس أو الفيلر منذ 3 سنوات.

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وأضافت: "هذه انا، هذه تعابير وجهي والوقت يقوم بما يجب".



من ناحية أخرى، نشرت جيسيكا صورة أطلت فيها ابنتها "شاها" من دون ان يظهر وجهها بشكل كامل وهي ترتدي لباسا كتب عليه "أول عيد حب لي".

يُذكر ان جيسيكا لا تزال متواجدة في الولايات المتحدة مع عائلتها حيث أنجبت ابنتها "شاها" قبل أشهر.



وجيسيكا متزوجة من رجل الأعمال محمد صوفان وهي أم لولد "فهد" وابنة "شاها".



