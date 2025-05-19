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شاركت مقدمة البرامج في قناة الـ"ام تي في" كريستال متابعينها صورًا من حفلة خطوبتها من الشاب .ونشرت سعادة مجموعة من الصور عبر " " من حفلة جمعتها مع الأصدقاء.