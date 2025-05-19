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المرأة

بالصور.. مذيعة الـ"ام تي في" تعلن عن خطوبتها

Lebanon 24
19-05-2025 | 06:33
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شاركت مقدمة البرامج في قناة الـ"ام تي في" كريستال سعادة متابعينها صورًا من حفلة خطوبتها من الشاب روي بو مارون.
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ونشرت سعادة مجموعة من الصور عبر "انستغرام" من حفلة جمعتها مع الأصدقاء.
 
 
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