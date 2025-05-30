"بلوغر" مهددة بالحبس بسبب طريقة أكلها "المقززة".. فمن هي؟ (صورة)

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أثارت المعروفة باسم "أم نعمة" جدلاً واسعًا على ، بعد نشرها مقاطع فيديو صُنّفت بأنها خادشة للحياء وتنتهك الذوق العام، في محاولة لتحقيق الشهرة والترند.وتظهر "أم نعمة" في الفيديوهات وهي تتناول الطعام بطريقة اعتبرها كثيرون "مقززة" و"غير لائقة"، إلى جانب استخدام ألفاظ خارجة وإيحاءات غير أخلاقية، ما دفع متابعين للمطالبة بمحاسبتها قانونيًا.