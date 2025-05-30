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المرأة
"بلوغر" مهددة بالحبس بسبب طريقة أكلها "المقززة".. فمن هي؟ (صورة)
Lebanon 24
30-05-2025
|
16:00
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أثارت
البلوغر
المعروفة باسم "أم نعمة" جدلاً واسعًا على
مواقع التواصل الاجتماعي
، بعد نشرها مقاطع فيديو صُنّفت بأنها خادشة للحياء وتنتهك الذوق العام، في محاولة لتحقيق الشهرة والترند.
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وتظهر "أم نعمة" في الفيديوهات وهي تتناول الطعام بطريقة اعتبرها كثيرون "مقززة" و"غير لائقة"، إلى جانب استخدام ألفاظ خارجة وإيحاءات غير أخلاقية، ما دفع متابعين للمطالبة بمحاسبتها قانونيًا.
الأزمة تصاعدت بعد أن ظهرت في مقاطع وهي تتناول لحوماً نيئة وتسلك سلوكيات وُصفت بالمنفّرة، مما دفع المستشار
أشرف فرحات
إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضدها، متهماً إياها بـ"إساءة استخدام وسائل التواصل والتعدي على القيم المجتمعية".
وتزايدت الدعوات عبر المنصات لاتخاذ إجراءات قانونية بحقها، معتبرين أن ما تقدمه يتجاوز كل الحدود الأخلاقية المتعارف عليها. (ارم نيوز)
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