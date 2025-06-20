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فنون ومشاهير
رحاب الجمل تنتهي من تصوير دورها فى فيلم إن غاب القط
Lebanon 24
20-06-2025
|
15:30
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انتهت الفنانة
رحاب الجمل
من تصوير مشاهدها فى فيلم إن غاب القط مع
آسر ياسين
وأسماء جلال، بعد أشهر من التصوير، فيما يعمل باقى أبطال الفيلم على الانتهاء من المشاهد الأخيرة، تمهيداً لطرحه فى دور
العرض
السينمائى خلال الفترة المقبلة.
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فيلم إن غاب القط، بطولة آسر ياسين،
أسماء جلال
،
كارمن بصيبص
،
محمد شاهين
،
علي صبحي
، رحاب الجمل،
سماح أنور
، وحمزة
دياب
، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف
أيمن وتار
، وإخراج
سارة نوح
، في أولى تجارِبها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليء بالمواقف الكوميدية. (اليوم السابع)
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