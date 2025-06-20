Advertisement

فنون ومشاهير

رحاب الجمل تنتهي من تصوير دورها فى فيلم إن غاب القط

Lebanon 24
20-06-2025 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1379603-638860448586239211.jpg
Doc-P-1379603-638860448586239211.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتهت الفنانة رحاب الجمل من تصوير مشاهدها فى فيلم إن غاب القط مع آسر ياسين وأسماء جلال، بعد أشهر من التصوير، فيما يعمل باقى أبطال الفيلم على الانتهاء من المشاهد الأخيرة، تمهيداً لطرحه فى دور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة.
Advertisement

فيلم إن غاب القط، بطولة آسر ياسين، أسماء جلال، كارمن بصيبص، محمد شاهين، علي صبحي، رحاب الجمل، سماح أنور، وحمزة دياب، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، في أولى تجارِبها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليء بالمواقف الكوميدية. (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
من هي ملكة جمال دوري أبطال أوروبا؟
lebanon 24
21/06/2025 02:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بتهمة الاحتيال.. الأمن يعتقل ملكة جمال (صورة)
lebanon 24
21/06/2025 02:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
نجم برشلونة يكشف المتهم في السقوط أمام إنتر ووداع دوري الأبطال
lebanon 24
21/06/2025 02:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
منى زكي تفوز بجوائز عن دورها في أحدث أفلامها
lebanon 24
21/06/2025 02:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

المرأة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
13:00 | 2025-06-20
10:40 | 2025-06-20
08:30 | 2025-06-20
07:15 | 2025-06-20
05:18 | 2025-06-20
04:44 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24