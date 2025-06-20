رحاب الجمل تنتهي من تصوير دورها فى فيلم إن غاب القط

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انتهت الفنانة من تصوير مشاهدها فى فيلم إن غاب القط مع وأسماء جلال، بعد أشهر من التصوير، فيما يعمل باقى أبطال الفيلم على الانتهاء من المشاهد الأخيرة، تمهيداً لطرحه فى دور السينمائى خلال الفترة المقبلة.فيلم إن غاب القط، بطولة آسر ياسين، ، ، ، ، رحاب الجمل، ، وحمزة ، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف ، وإخراج ، في أولى تجارِبها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليء بالمواقف الكوميدية. (اليوم السابع)