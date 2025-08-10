Advertisement

المرأة

فنانة معروفة جدًا تدافع عن شيرين عبد الوهاب... هذا ما قالته

Lebanon 24
10-08-2025 | 07:19
A-
A+
Doc-P-1403065-638904325512421481.jpg
Doc-P-1403065-638904325512421481.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دافعت الفنانة كارمن سليمان عن الفنانة شيرين عبد الوهاب عقب الجدل الذي أثاره حفلها في ختام مهرجان موازين، مشيرة إلى أنها افتتحت المهرجان وحققت نجاحًا لافتًا لدى الجمهور المغربي، كما وجّهت رسالة دعم لشيرين وأبدت استعدادها للتعاون معها مستقبلاً.
Advertisement


قالت كارمن في إحدى الندوات الصحافية: "مبسوطة جدًا بنجاح الحفلة بتاعتي في مهرجان موازين وفخورة إني افتتحت مهرجان عالمي زي موازين".


مضيفة: "شيرين عبد الوهاب مش فنانة أتكلم عليها كلمتين، هي فنانة كبيرة جدًا، وليها تاريخ كبير أوي أنا بحبها أوي، وأنا شايفة إن حفلتها في مهرجان موازين ناجحة جدًا".


تابعت: "أنا معرفش إيه اللي حصل في الحفلة نفسها ولكن الفيديوهات اللي شفتها أظهرت أن الحفلة كانت من أنجح الحفلات اللي اتعملت في مهرجان موازين، وياريت طبعًا يكون في بينا تعاون خلال الفترة اللي جاية هبقى مبسوطة جدًا".
مواضيع ذات صلة
استدعاء شيرين عبد الوهاب الى النيابة.. ما القصة؟
lebanon 24
10/08/2025 18:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تستعيد حساباتها.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
10/08/2025 18:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستستقر شيرين عبد الوهاب في لبنان؟
lebanon 24
10/08/2025 18:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
من هي صاحبة لقب "صوت مصر"؟ أنغام أو شيرين عبد الوهاب؟
lebanon 24
10/08/2025 18:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:05 | 2025-08-10
03:08 | 2025-08-10
01:10 | 2025-08-10
23:00 | 2025-08-09
16:00 | 2025-08-09
14:00 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24