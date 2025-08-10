31
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
34
o
النبطية
36
o
زحلة
35
o
بعلبك
24
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
فنانة معروفة جدًا تدافع عن شيرين عبد الوهاب... هذا ما قالته
Lebanon 24
10-08-2025
|
07:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
دافعت الفنانة
كارمن سليمان
عن الفنانة
شيرين عبد الوهاب
عقب الجدل الذي أثاره حفلها في ختام مهرجان موازين، مشيرة إلى أنها افتتحت المهرجان وحققت نجاحًا لافتًا لدى الجمهور
المغربي
، كما وجّهت رسالة دعم لشيرين وأبدت استعدادها للتعاون معها مستقبلاً.
Advertisement
قالت كارمن في إحدى الندوات الصحافية: "مبسوطة جدًا بنجاح الحفلة بتاعتي في مهرجان موازين وفخورة إني افتتحت مهرجان عالمي زي موازين".
مضيفة: "
شيرين
عبد الوهاب
مش فنانة أتكلم عليها كلمتين، هي فنانة كبيرة جدًا، وليها تاريخ كبير أوي أنا بحبها أوي، وأنا شايفة إن حفلتها في مهرجان موازين ناجحة جدًا".
تابعت: "أنا معرفش إيه اللي حصل في الحفلة نفسها ولكن الفيديوهات اللي شفتها أظهرت أن الحفلة كانت من أنجح الحفلات اللي اتعملت في مهرجان موازين، وياريت طبعًا يكون في بينا تعاون خلال الفترة
اللي جاية
هبقى مبسوطة جدًا".
مواضيع ذات صلة
استدعاء شيرين عبد الوهاب الى النيابة.. ما القصة؟
Lebanon 24
استدعاء شيرين عبد الوهاب الى النيابة.. ما القصة؟
10/08/2025 18:37:18
10/08/2025 18:37:18
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تستعيد حساباتها.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تستعيد حساباتها.. اليكم التفاصيل
10/08/2025 18:37:18
10/08/2025 18:37:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستستقر شيرين عبد الوهاب في لبنان؟
Lebanon 24
هل ستستقر شيرين عبد الوهاب في لبنان؟
10/08/2025 18:37:18
10/08/2025 18:37:18
Lebanon 24
Lebanon 24
من هي صاحبة لقب "صوت مصر"؟ أنغام أو شيرين عبد الوهاب؟
Lebanon 24
من هي صاحبة لقب "صوت مصر"؟ أنغام أو شيرين عبد الوهاب؟
10/08/2025 18:37:18
10/08/2025 18:37:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
حاملة العلم اللبناني.. رسالة مؤثرة من ممثلة سورية شهيرة (صورة)
Lebanon 24
حاملة العلم اللبناني.. رسالة مؤثرة من ممثلة سورية شهيرة (صورة)
10:05 | 2025-08-10
10/08/2025 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة جديدة لياسمين صبري تثير إعجاب متابعيها على إنستغرام
Lebanon 24
إطلالة جديدة لياسمين صبري تثير إعجاب متابعيها على إنستغرام
03:08 | 2025-08-10
10/08/2025 03:08:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة صيفية مميزة لجيسي عبدو في فرنسا تثير تفاعل الجمهور
Lebanon 24
إطلالة صيفية مميزة لجيسي عبدو في فرنسا تثير تفاعل الجمهور
01:10 | 2025-08-10
10/08/2025 01:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هايدي كلوم تخطف الأنظار بفستان ثلاثي الأبعاد.. والتصميم لبناني!
Lebanon 24
هايدي كلوم تخطف الأنظار بفستان ثلاثي الأبعاد.. والتصميم لبناني!
23:00 | 2025-08-09
09/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة سعودية تجمع بين الذاكرة والألم.. والفن تشكيلي!
Lebanon 24
فنانة سعودية تجمع بين الذاكرة والألم.. والفن تشكيلي!
16:00 | 2025-08-09
09/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لا كهرباء".. معمل في لبنان "خارج الخدمة"
Lebanon 24
"لا كهرباء".. معمل في لبنان "خارج الخدمة"
03:20 | 2025-08-10
10/08/2025 03:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
14:49 | 2025-08-09
09/08/2025 02:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
15:00 | 2025-08-09
09/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
11:46 | 2025-08-09
09/08/2025 11:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدّث عن "مؤامرة".. تحذير من جنبلاط!
Lebanon 24
تحدّث عن "مؤامرة".. تحذير من جنبلاط!
14:15 | 2025-08-09
09/08/2025 02:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:05 | 2025-08-10
حاملة العلم اللبناني.. رسالة مؤثرة من ممثلة سورية شهيرة (صورة)
03:08 | 2025-08-10
إطلالة جديدة لياسمين صبري تثير إعجاب متابعيها على إنستغرام
01:10 | 2025-08-10
إطلالة صيفية مميزة لجيسي عبدو في فرنسا تثير تفاعل الجمهور
23:00 | 2025-08-09
هايدي كلوم تخطف الأنظار بفستان ثلاثي الأبعاد.. والتصميم لبناني!
16:00 | 2025-08-09
فنانة سعودية تجمع بين الذاكرة والألم.. والفن تشكيلي!
14:00 | 2025-08-09
لنجاح روتين العناية بالبشرة.. إليك بعض الخطوات المهمة!
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
10/08/2025 18:37:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
10/08/2025 18:37:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
10/08/2025 18:37:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24