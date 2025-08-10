فنانة معروفة جدًا تدافع عن شيرين عبد الوهاب... هذا ما قالته

Advertisement

دافعت الفنانة عن الفنانة عقب الجدل الذي أثاره حفلها في ختام مهرجان موازين، مشيرة إلى أنها افتتحت المهرجان وحققت نجاحًا لافتًا لدى الجمهور ، كما وجّهت رسالة دعم لشيرين وأبدت استعدادها للتعاون معها مستقبلاً.قالت كارمن في إحدى الندوات الصحافية: "مبسوطة جدًا بنجاح الحفلة بتاعتي في مهرجان موازين وفخورة إني افتتحت مهرجان عالمي زي موازين".مضيفة: " مش فنانة أتكلم عليها كلمتين، هي فنانة كبيرة جدًا، وليها تاريخ كبير أوي أنا بحبها أوي، وأنا شايفة إن حفلتها في مهرجان موازين ناجحة جدًا".تابعت: "أنا معرفش إيه اللي حصل في الحفلة نفسها ولكن الفيديوهات اللي شفتها أظهرت أن الحفلة كانت من أنجح الحفلات اللي اتعملت في مهرجان موازين، وياريت طبعًا يكون في بينا تعاون خلال الفترة هبقى مبسوطة جدًا".