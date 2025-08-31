Advertisement

المرأة

مي عز الدين تكشف سبب عدم زواجها حتى الآن

Lebanon 24
31-08-2025 | 04:03
كشفت الفنانة مي عز الدين عن العديد من أمور حياتها المهنية والشخصية من بينها الحب والصداقة وغيرها، وذلك خلال حلولها ضيفة على الإعلامي معتز الدمرداش في برنامجه "ضيفي" المذاع على قناة "الشرق".
وتحدثت مي عن أسباب عدم زواجها حتى الآن، مشيرة إلى أنها لم تجد الشريك المناسب، لافتة إلى إيمانها العميق بأن كل إنسان له نصيبه المحدد من الرزق، معبرة عن رضاها بنصيبها الذي يتجسد في الشهرة والنجاح وحب الجمهور.
 
وأكدت أنها لم تندم على أي من تجاربها السابقة، معتبرة أن الوقت كشف لها أن تلك العلاقات لم تكن مناسبة ولم تكن ستكلل بالنجاح.
وعن مواصفات فتى أحلامها، اعتبرت بطلة فيلم "عمر وسلمى" أن الأمر لا يخضع للحسابات أو القوائم المسبقة وأنه رزق وقدر من الله ، قائلة: "أن من لديه خبرة في الحياة بات يعلم جيدًا أن سؤال مواصفات فتى الأحلام سؤال فاشل".
 
وأكملت مي عز الدين: "كل إنسان مهما كان لديه من حسابات وقائمة بالمواصفات، ولكن وقت النصيب وعندما تحب شخصًا قد تُصدم أنه من الممكن أن يكون هذا الشخص الذي أحببته لا يتمتع بأي شئ من المواصفات التي كانت في مخيلتك، لأن من وجهة نظري الأشخاص الذين يحددون مواصفات للشريك هم من يفكرون بالعقل فقط ولا يحبون بقلوبهم".
 
