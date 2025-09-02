30
المرأة
إتّخاذ قرار عاجل بعد وفاة إعلاميّة.. "بسبب إهمال مستشفى"
Lebanon 24
02-09-2025
|
09:09
A-
A+
أكد
وزير الصحة
والسكان المصري
خالد عبد الغفار
حق كل مواطن في تلقي العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي.
وقال الوزير
في بيان بعد اتهامات وجهتها صديقة الإعلامية
المصرية
الراحلة عبير الأباصيري لمستشفى الهرم بعد إهمال المستشفى في تقديم العلاج اللازم ما أدى إلى تفاقم حالتها ووفاتها : "لا تهاون في تطبيق القانون، وأي
مستشفى خاص
يطلب من مريض في حالة طارئة دفع مقابل مالي للعلاج، سيواجه إغلاقًا فوريًا دون إنذار، بينما يتم إحالة المسؤولين في
المستشفيات الحكومية
إلى تحقيق عاجل مع اتخاذ أقصى
العقوبات
". (روسيا اليوم)
