إتّخاذ قرار عاجل بعد وفاة إعلاميّة.. "بسبب إهمال مستشفى"

أكد والسكان المصري حق كل مواطن في تلقي العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي.

Advertisement

في بيان بعد اتهامات وجهتها صديقة الإعلامية الراحلة عبير الأباصيري لمستشفى الهرم بعد إهمال المستشفى في تقديم العلاج اللازم ما أدى إلى تفاقم حالتها ووفاتها : "لا تهاون في تطبيق القانون، وأي يطلب من مريض في حالة طارئة دفع مقابل مالي للعلاج، سيواجه إغلاقًا فوريًا دون إنذار، بينما يتم إحالة المسؤولين في إلى تحقيق عاجل مع اتخاذ أقصى ". (روسيا اليوم)