Advertisement

المرأة

إتّخاذ قرار عاجل بعد وفاة إعلاميّة.. "بسبب إهمال مستشفى"

Lebanon 24
02-09-2025 | 09:09
A-
A+
Doc-P-1411966-638924264618064464.jpg
Doc-P-1411966-638924264618064464.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار حق كل مواطن في تلقي العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي.
Advertisement
 
وقال الوزير في بيان بعد اتهامات وجهتها صديقة الإعلامية المصرية الراحلة عبير الأباصيري لمستشفى الهرم بعد إهمال المستشفى في تقديم العلاج اللازم ما أدى إلى تفاقم حالتها ووفاتها : "لا تهاون في تطبيق القانون، وأي مستشفى خاص يطلب من مريض في حالة طارئة دفع مقابل مالي للعلاج، سيواجه إغلاقًا فوريًا دون إنذار، بينما يتم إحالة المسؤولين في المستشفيات الحكومية إلى تحقيق عاجل مع اتخاذ أقصى العقوبات". (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
بعد حادثة وفاة الشاب عمر سنجر... تعميم عاجل يتعلّق بالـ"Acro-Paragliding"
lebanon 24
02/09/2025 17:11:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل مُفاجئة عن وفاة شقيق الفنان زياد برجي.. إهمال وتقصير طبي؟
lebanon 24
02/09/2025 17:11:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: وفاة طفل ورضيع بسبب سوء التغذية والجوع في غزة
lebanon 24
02/09/2025 17:11:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون لـ"الحدث": جلسة الحكومة اليوم ستستكمل اتخاذ القرارات المنتظرة بشأن حصرية السلاح
lebanon 24
02/09/2025 17:11:51 Lebanon 24 Lebanon 24

المستشفيات الحكومية

خالد عبد الغفار

روسيا اليوم

وقال الوزير

عبد الغفار

مستشفى خاص

وزير الصحة

خالد عبد

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
07:11 | 2025-09-02
05:40 | 2025-09-02
04:11 | 2025-09-02
03:46 | 2025-09-02
03:14 | 2025-09-02
00:08 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24