ياسمين يحيى.. المصممة التي جمعت بين الشرق والغرب

في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، تحدثت يحيى عن تأثير خلفيتها المصرية على هوية دارها، مؤكدة أن المرأة الشرقية تتمتع بطاقة أنثوية فريدة تنعكس في تصاميمها. وقالت: "الفستان بالنسبة لي ليس مجرد قطعة ملابس، بل تكريم للجوهر الأنثوي المرتبط بتراثي".



وعن عالم الكوتور، أوضحت أن الحفاظ على هذا الفن في ظل ثقافة الاستهلاك السريعة يعد من أكبر التحديات، ما دفعها إلى التكيف عبر توسيع الفريق وزيادة الإنتاجية مع المحافظة على الجودة والحرفية. منذ طفولتها في مدينة الإسماعيلية ، عُرفت المصممة المصرية-الفرنسية ياسمين يحيى بشغفها بالتصميم والابتكار، لتصبح لاحقًا المديرة الإبداعية لدار الأزياء Maison Yeya، التي نجحت في ترك بصمتها على الساحة العالمية.في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، تحدثت يحيى عن تأثير خلفيتها المصرية على هوية دارها، مؤكدة أن المرأة الشرقية تتمتع بطاقة أنثوية فريدة تنعكس في تصاميمها. وقالت: "الفستان بالنسبة لي ليس مجرد قطعة ملابس، بل تكريم للجوهر الأنثوي المرتبط بتراثي".وعن عالم الكوتور، أوضحت أن الحفاظ على هذا الفن في ظل ثقافة الاستهلاك السريعة يعد من أكبر التحديات، ما دفعها إلى التكيف عبر توسيع الفريق وزيادة الإنتاجية مع المحافظة على الجودة والحرفية.

وتحدثت أيضًا عن تصميم فساتين الزفاف، مشيرة إلى أنها تراعي اختلاف النساء وتنوع شخصياتهن. وعن تعاونها مع النجمات العالميات، قالت إن تجربة العمل مع في مهرجان السينمائي كانت “مذهلة”، فيما وصفت تعاونها مع كريسي تيغن بأنه "من أسهل التجارب".



أما على الصعيد العربي، فقد تعاونت مع نجمات مثل ، ، ودرة زروق، اللواتي وصفتهن بأنهن يتمتعن بإحساس قوي بالأنوثة، لكل منهن أسلوبها الخاص. كما صممت فستاني زفاف للممثلة أمينة خليل يعكسان شخصيتها العامة والخاصة في آن.



وعن ، كشفت يحيى عن مشروع تطوير عطر جديد يعكس رؤية العلامة التجارية، إلى جانب خطة لإطلاق خط Ready-to-Wear للسهرات قريبًا، ليصل إلى جمهور أوسع مع الحفاظ على الأناقة والحرفية.

