إبنتها تعلم بالأمر... إتّهامات تُلاحق والدة فنانة شهيرة إليكم ما كانت تفعله داخل شركتها

وزعم آخرون أنهم شهدوا زيارات متكررة لممرضين داخل مكتبها من أجل حقنها عبر الوريد بفيتامين يحتوي على "بندريل"، بهدف مساعدتها في مواجهة آثار الحساسية ومضاعفات إصابتها الحادة بـ "كوفيد-19" والالتهاب الرئوي المزدوج عام 2021. تُواجه ماندي والدة الفنانة ، إتّهامات خطيرة، إذ قال موظفون في شركة الصحة النفسية "Wondermind"، إنّها كانت أحياناً تظهر في حالة ثمالة داخل مكتب، أطلقوا عليه وصف "وكر المخدرات"، بينما أشار أحدهم إلى أنّه وشاهدها وهيي تتعاطى عقار "الريتالين".وزعم آخرون أنهم شهدوا زيارات متكررة لممرضين داخل مكتبها من أجل حقنها عبر الوريد بفيتامين يحتوي على "بندريل"، بهدف مساعدتها في مواجهة آثار الحساسية ومضاعفات إصابتها الحادة بـ "كوفيد-19" والالتهاب الرئوي المزدوج عام 2021.

وكشف تقرير أنّسيلينا كانت على علم بأن والدتها غير قادرة صحيًا على إدارة الشركة، إذ قال موظف في تصريح لمجلة "The Cut": "أؤكد ذلك بكلّ يقين، من دون أي شك أو تردد، كانت تعلم أن والدتها ليست في حالة تسمح لها بقيادة الشركة".