Advertisement

المرأة

إبنتها تعلم بالأمر... إتّهامات تُلاحق والدة فنانة شهيرة إليكم ما كانت تفعله داخل شركتها

Lebanon 24
05-09-2025 | 08:25
A-
A+
Doc-P-1413203-638926830703508371.jpg
Doc-P-1413203-638926830703508371.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُواجه ماندي غوميز والدة الفنانة سيلينا غوميز، إتّهامات خطيرة، إذ قال موظفون في شركة الصحة النفسية "Wondermind"، إنّها كانت أحياناً تظهر في حالة ثمالة داخل مكتب، أطلقوا عليه وصف "وكر المخدرات"، بينما أشار أحدهم إلى أنّه وشاهدها وهيي تتعاطى عقار "الريتالين".
Advertisement

وزعم آخرون أنهم شهدوا زيارات متكررة لممرضين داخل مكتبها من أجل حقنها عبر الوريد بفيتامين يحتوي على "بندريل"، بهدف مساعدتها في مواجهة آثار الحساسية ومضاعفات إصابتها الحادة بـ "كوفيد-19" والالتهاب الرئوي المزدوج عام 2021.
 
وكشف تقرير أنّسيلينا كانت على علم بأن والدتها غير قادرة صحيًا على إدارة الشركة، إذ قال موظف في تصريح لمجلة "The Cut": "أؤكد ذلك بكلّ يقين، من دون أي شك أو تردد، سيلينا كانت تعلم أن والدتها ليست في حالة تسمح لها بقيادة الشركة".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بسبب روسيا.. اتهامات خطيرة تلاحق إدارة أوباما
lebanon 24
05/09/2025 18:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان شهير مثل أمام المحكمة... إليكم ما فعله داخل نادٍ ليليّ
lebanon 24
05/09/2025 18:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
نيكولا الصحناوي: شركة زين الدولية من عاينت مبنى كاسابيان ونصّت على أنّه صالح فكيف لي أن أعلم أنّه لم يكن إذا ما كانت الشركة الدولية نصت على العكس؟
lebanon 24
05/09/2025 18:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إبنة ممثل شهير وإعلامية معروفة جدّاً كانت مصابة بمرض خطير: "كان باقيلها شهرين"
lebanon 24
05/09/2025 18:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24

سيلينا

غوميز

شاهده

كوفيد

تالين

بندر

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:00 | 2025-09-05
05:00 | 2025-09-05
01:00 | 2025-09-05
23:00 | 2025-09-04
16:06 | 2025-09-04
12:00 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24