المرأة

بشورت قصير.. جيسي عبدو تنشر أحدث ظهور لها (صورة)

Lebanon 24
18-10-2025 | 09:16
نشرت الممثلة جيسي عبدو صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث ظهرت بإطلالة مميزة وعصرية، مرتديةً جاكيت شورت بلون البيج مع حزام بارز عند الخصر، ما أبرز رشاقتها وأسلوبها الراقي في الموضة.
اختارت جيسي نظارات شمسية أنيقة، وحملت حقيبة صغيرة باللون البني، كما نسقت حذاء ذا كعب منخفض بتصميم كلاسيكي باللونين البيج والأسود، ما أضفى لمسة من التوازن على إطلالتها. 
