24
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
5
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بشورت قصير.. جيسي عبدو تنشر أحدث ظهور لها (صورة)
Lebanon 24
18-10-2025
|
09:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة
جيسي عبدو
صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث ظهرت بإطلالة مميزة وعصرية، مرتديةً جاكيت شورت بلون البيج مع حزام بارز عند الخصر، ما أبرز رشاقتها وأسلوبها الراقي في الموضة.
Advertisement
اختارت جيسي نظارات شمسية أنيقة، وحملت حقيبة صغيرة باللون البني، كما نسقت حذاء ذا كعب منخفض بتصميم كلاسيكي باللونين البيج والأسود، ما أضفى لمسة من التوازن على إطلالتها.
مواضيع ذات صلة
بشورت قصير.. نادين نسيب نجيم تنشر أحدث ظهور لها (صورة)
Lebanon 24
بشورت قصير.. نادين نسيب نجيم تنشر أحدث ظهور لها (صورة)
18/10/2025 21:02:01
18/10/2025 21:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها (صورة)
Lebanon 24
بفستان قصير.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها (صورة)
18/10/2025 21:02:01
18/10/2025 21:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسي عبدو تشارك صورة مع زوجها على إنستغرام وتتمنى له السعادة
Lebanon 24
جيسي عبدو تشارك صورة مع زوجها على إنستغرام وتتمنى له السعادة
18/10/2025 21:02:01
18/10/2025 21:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فستان مكشوف البطن.. رهف عبد الله تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صورة)
Lebanon 24
فستان مكشوف البطن.. رهف عبد الله تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صورة)
18/10/2025 21:02:01
18/10/2025 21:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسي عبدو
كلاس
بشور
ما ن
تابع
قد يعجبك أيضاً
أنغام تواصل جولتها الفنية بحفل ناجح في قطر وسط تفاعل جماهيري كبير
Lebanon 24
أنغام تواصل جولتها الفنية بحفل ناجح في قطر وسط تفاعل جماهيري كبير
12:00 | 2025-10-18
18/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلّت بالحجاب... فنانة عالميّة برفقة زوجها رجل الأعمال في بلدٍ عربيّ (صور)
Lebanon 24
أطلّت بالحجاب... فنانة عالميّة برفقة زوجها رجل الأعمال في بلدٍ عربيّ (صور)
06:27 | 2025-10-18
18/10/2025 06:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إليسا تتعثر على المسرح خلال حفلها في مصر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
إليسا تتعثر على المسرح خلال حفلها في مصر.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2025-10-18
18/10/2025 04:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تمزق فستانها على المسرح.. أول تعليق من منة شلبي (فيديو)
Lebanon 24
بعد تمزق فستانها على المسرح.. أول تعليق من منة شلبي (فيديو)
02:33 | 2025-10-18
18/10/2025 02:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"استغفر الله انعدم الحياء".. جويل مردينيان تتعرّض لهجوم كبير بسبب فتحة فستانها (فيديو)
Lebanon 24
"استغفر الله انعدم الحياء".. جويل مردينيان تتعرّض لهجوم كبير بسبب فتحة فستانها (فيديو)
01:56 | 2025-10-18
18/10/2025 01:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا اليوم... أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة
Lebanon 24
في هذا اليوم... أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة
06:08 | 2025-10-18
18/10/2025 06:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تجميد حسابات مالية.. هذا جديد شركة "Whishmoney"
Lebanon 24
بعد تجميد حسابات مالية.. هذا جديد شركة "Whishmoney"
15:55 | 2025-10-17
17/10/2025 03:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عن عون و"حزب الله".. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
Lebanon 24
عن عون و"حزب الله".. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
16:14 | 2025-10-17
17/10/2025 04:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" عاد إلى سوريا؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
"حزب الله" عاد إلى سوريا؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
14:45 | 2025-10-17
17/10/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسلل لـ"الموساد" وهجمات سيبرانية.. هل أصبحت هذه الدولة هدف إسرائيل الجديد؟
Lebanon 24
تسلل لـ"الموساد" وهجمات سيبرانية.. هل أصبحت هذه الدولة هدف إسرائيل الجديد؟
08:00 | 2025-10-18
18/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
12:00 | 2025-10-18
أنغام تواصل جولتها الفنية بحفل ناجح في قطر وسط تفاعل جماهيري كبير
06:27 | 2025-10-18
أطلّت بالحجاب... فنانة عالميّة برفقة زوجها رجل الأعمال في بلدٍ عربيّ (صور)
04:47 | 2025-10-18
إليسا تتعثر على المسرح خلال حفلها في مصر.. شاهدوا الفيديو
02:33 | 2025-10-18
بعد تمزق فستانها على المسرح.. أول تعليق من منة شلبي (فيديو)
01:56 | 2025-10-18
"استغفر الله انعدم الحياء".. جويل مردينيان تتعرّض لهجوم كبير بسبب فتحة فستانها (فيديو)
23:00 | 2025-10-17
باللغة العربية الفصحى.. آمال ماهر تغني لفلسطين والقدس
فيديو
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
18/10/2025 21:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
18/10/2025 21:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
18/10/2025 21:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24