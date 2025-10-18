بشورت قصير.. جيسي عبدو تنشر أحدث ظهور لها (صورة)

Advertisement

نشرت الممثلة صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث ظهرت بإطلالة مميزة وعصرية، مرتديةً جاكيت شورت بلون البيج مع حزام بارز عند الخصر، ما أبرز رشاقتها وأسلوبها الراقي في الموضة.اختارت جيسي نظارات شمسية أنيقة، وحملت حقيبة صغيرة باللون البني، كما نسقت حذاء ذا كعب منخفض بتصميم كلاسيكي باللونين البيج والأسود، ما أضفى لمسة من التوازن على إطلالتها.