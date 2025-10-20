24
متفرقات
الجمال الكوري البسيط.. فلسفة "القليل يصنع الكثير"
Lebanon 24
20-10-2025
|
11:00
A-
A+
في عالمٍ تتسابق فيه صيحات الجمال وتغزو المستحضرات الرفوف، برزت في
كوريا
فلسفة جديدة تُعيد تعريف الجمال بعيداً عن التعقيد والمبالغة. إنها فلسفة الـ"مينيمال ك-بيوتي" (Minimal K-Beauty)، أو ما يُعرف بـ"الجمال الكوري البسيط"، التي تقوم على مبدأ «القليل يصنع الكثير».
تركّز هذه الفلسفة على تقليل عدد المستحضرات في
الروتين اليومي
مع اختيار تركيبات ذكية ومكونات نقية تُلبي احتياجات البشرة بفاعلية دون إثقالها. إنها أكثر من مجرد روتين، بل أسلوب حياة يعكس وعي المرأة بذاتها وبجمالها الطبيعي.
تقوم فلسفة الجمال الكوري البسيط على أساسيات ثلاث: تنظيف لطيف، ترطيب عميق، وحماية يومية. فلا مجال للإفراط في استخدام المنتجات أو تعقيد الخطوات. التركيز هو على جودة المكونات مثل النياسيناميد، الشاي الأخضر، والسينتيلا أسياتيكا التي تقوّي الحاجز الطبيعي للبشرة وتعيد إليها إشراقتها.
هذا الاتجاه يناسب جميع أنواع البشرة، لأنه يرتكز على تركيبات نقية وخالية من العطور القوية أو
الكحول
، ما يجعله خياراً مثالياً لكل من تبحث عن توازن بين العناية والراحة.
وتماماً كما تقول النساء الكوريات: "الجمال الحقيقي ليس في ما نضعه على الوجه، بل في ما نمنحه للبشرة من راحة وثقة ووقتٍ لتتنفس".
(سيدتي)
