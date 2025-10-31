Advertisement

المرأة

خطوات بسيطة للحفاظ على النظافة اليومية للمرأة

Lebanon 24
31-10-2025 | 00:00
A-
A+

Doc-P-1436118-638974539654754658.jpg
Doc-P-1436118-638974539654754658.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُعدّ النظافة الشخصية جزءًا أساسيًا من صحة المرأة الجسدية والنفسية، وهي تعكس مدى وعيها واهتمامها بنفسها وبمن حولها. فالاهتمام بالنظافة لا يقتصر على المظهر الخارجي فحسب، بل يمتد ليشمل العناية بالجسم والملابس والنظام الغذائي والعادات اليومية التي تحافظ على الصحة العامة.
Advertisement
أولًا: النظافة اليومية للجسم

ينبغي على المرأة أن تحافظ على نظافة جسدها من خلال الاستحمام المنتظم بالماء والصابون، وخصوصًا بعد التعرق أو ممارسة النشاطات اليومية. فالاستحمام يساعد على إزالة الأوساخ والبكتيريا، ويمنح البشرة نضارة وانتعاشًا. كما يُنصح باستخدام منشفة خاصة ونظيفة، وتبديلها بانتظام.

ثانيًا: العناية بالمناطق الحساسة

تتطلّب المناطق الحساسة عناية خاصة، إذ يجب غسلها يوميًا بالماء الفاتر ومنظفات لطيفة مخصّصة لذلك، مع تجنّب الإفراط في استخدام المواد المعطّرة التي قد تسبّب التهيّج. كما يُفضّل ارتداء ملابس داخلية قطنية، وتبديلها مرتين يوميًا على الأقل، للحفاظ على الجفاف والنظافة.

ثالثًا: العناية بالشعر والأظافر

نظافة الشعر وتسريحه بانتظام من مظاهر الأناقة والنظافة الشخصية. ويُفضّل غسل الشعر حسب نوعه للحفاظ على توازنه الطبيعي. أما الأظافر، فيجب تقليمها بانتظام وتنظيفها لمنع تراكم الأوساخ والجراثيم تحتها، مع تجنّب قضمها أو إطالتها المفرطة.

رابعًا: الاهتمام بالملابس

ينبغي تغيير الملابس الداخلية يوميًا، وغسل الملابس الخارجية بانتظام للحفاظ على الرائحة المنعشة والمظهر اللائق. كما يُستحسن استخدام مزيلات العرق المناسبة للجسم بعد الاستحمام، للحفاظ على الانتعاش طوال اليوم.

خامسًا: التغذية والنظافة العامة

تلعب التغذية الصحية دورًا مهمًا في النظافة الشخصية، إذ إنّ تناول الفواكه والخضروات وشرب الماء بكميات كافية يساعد على نضارة البشرة وصحة الشعر. كما يجب الحرص على غسل اليدين قبل الأكل وبعده، وبعد استخدام الحمام أو لمس الأشياء العامة.

سادسًا: العناية أثناء الدورة الشهرية

خلال فترة الحيض، يجب على المرأة تبديل الفوط الصحية بانتظام، كل 4 إلى 6 ساعات، وغسل المنطقة بالماء الفاتر، للحفاظ على النظافة ومنع الالتهابات. كما يُستحسن ارتداء ملابس قطنية مريحة وتجنّب استخدام العطور القوية في تلك المنطقة.
مواضيع ذات صلة
3 خطوات يومية للحفاظ على صحة ساقيك أثناء العمل
lebanon 24
31/10/2025 09:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24
5 خطوات بسيطة لتخفيف انتفاخ القولون بسرعة
lebanon 24
31/10/2025 09:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نصائح يومية للمرأة للوقاية من فقر الدم
lebanon 24
31/10/2025 09:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تحسّن سرعة الإنترنت على آيفون بخطوات بسيطة؟
lebanon 24
31/10/2025 09:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24

العادات اليومية

النظام الغذائي

الدورة

الملا

حسن ا

الأنا

ساسي

بانت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:11 | 2025-10-30
11:37 | 2025-10-30
10:17 | 2025-10-30
05:00 | 2025-10-30
03:40 | 2025-10-30
01:31 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24