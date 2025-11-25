Advertisement

المرأة

"أنا آسفة"… ممثلة شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها عن السحر والحسد (صورة)

Lebanon 24
25-11-2025 | 14:03
A-
A+
Doc-P-1446749-638997019869822727.jpg
Doc-P-1446749-638997019869822727.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعربت الفنانة سمية الخشاب عن استيائها من تفشي السحر والحسد بين بعض الأشخاص، عبر تغريدة نشرتها على حسابها في موقع "إكس".
Advertisement


وكتبت سمية:السحر والبَص على الغير، واللي تخلف ولد يسحرولها ابنها، واللي يشتري حاجة يدعو تروح منه.. أنا آسفة بس أنا بكره النقاش مع الفئة دي، بسمع عن أغرب الحاجات في الأرياف، الناس دي شريرة أوي".


وأثارت سمية تفاعلًا واسعًا بين متابعيها، الذين ناقشوا رأيها وأكدوا أن السحر والخرافات منتشرة في مختلف المجتمعات والفئات، وليست مقتصرة على الأرياف فقط.

مواضيع ذات صلة
بالصورة: ممثلة لبنانية شهيرة تثير الجدل بإطلالة جريئة
lebanon 24
26/11/2025 01:48:19 Lebanon 24 Lebanon 24
برسالة غامضة… ممثلة ومذيعة شهيرة تثير الجدل بمنشور جديد (صورة)
lebanon 24
26/11/2025 01:48:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"أمي منعتني من حضور جنازة والدي".. فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها!
lebanon 24
26/11/2025 01:48:19 Lebanon 24 Lebanon 24
نجمة شهيرة تُثير الجدل بتصريحها.. لا تغسل ساقيها بانتظام! (صورة)
lebanon 24
26/11/2025 01:48:19 Lebanon 24 Lebanon 24

أنا آسف

النقاش

الخشاب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:28 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:56 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:28 | 2025-11-25
09:34 | 2025-11-25
07:14 | 2025-11-25
04:49 | 2025-11-25
00:56 | 2025-11-25
23:00 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24