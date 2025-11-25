20
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
9
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
"أنا آسفة"… ممثلة شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها عن السحر والحسد (صورة)
Lebanon 24
25-11-2025
|
14:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت الفنانة
سمية الخشاب
عن استيائها من تفشي السحر والحسد بين بعض الأشخاص، عبر تغريدة نشرتها على حسابها في موقع "إكس".
Advertisement
وكتبت سمية:السحر والبَص على الغير، واللي تخلف ولد يسحرولها ابنها، واللي يشتري حاجة يدعو تروح منه.. أنا آسفة بس أنا بكره
النقاش
مع الفئة دي، بسمع عن أغرب الحاجات في الأرياف، الناس دي شريرة أوي".
وأثارت سمية تفاعلًا واسعًا بين متابعيها، الذين ناقشوا رأيها وأكدوا أن السحر والخرافات منتشرة في مختلف المجتمعات والفئات، وليست مقتصرة على الأرياف فقط.
مواضيع ذات صلة
بالصورة: ممثلة لبنانية شهيرة تثير الجدل بإطلالة جريئة
Lebanon 24
بالصورة: ممثلة لبنانية شهيرة تثير الجدل بإطلالة جريئة
26/11/2025 01:48:19
26/11/2025 01:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
برسالة غامضة… ممثلة ومذيعة شهيرة تثير الجدل بمنشور جديد (صورة)
Lebanon 24
برسالة غامضة… ممثلة ومذيعة شهيرة تثير الجدل بمنشور جديد (صورة)
26/11/2025 01:48:19
26/11/2025 01:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمي منعتني من حضور جنازة والدي".. فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها!
Lebanon 24
"أمي منعتني من حضور جنازة والدي".. فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها!
26/11/2025 01:48:19
26/11/2025 01:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة شهيرة تُثير الجدل بتصريحها.. لا تغسل ساقيها بانتظام! (صورة)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تُثير الجدل بتصريحها.. لا تغسل ساقيها بانتظام! (صورة)
26/11/2025 01:48:19
26/11/2025 01:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أنا آسف
النقاش
الخشاب
تابع
قد يعجبك أيضاً
"كنت عايزة أفتح ستوديو رقص".. ممثلة شابة تتحدث عن كواليس حبها للفن والتمثيل
Lebanon 24
"كنت عايزة أفتح ستوديو رقص".. ممثلة شابة تتحدث عن كواليس حبها للفن والتمثيل
16:28 | 2025-11-25
25/11/2025 04:28:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة وFEMALE تطلقان حملة لفرض أول قانون لمكافحة العنف الرقمي في لبنان
Lebanon 24
الأمم المتحدة وFEMALE تطلقان حملة لفرض أول قانون لمكافحة العنف الرقمي في لبنان
09:34 | 2025-11-25
25/11/2025 09:34:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ورود الأبدية وإجراءات أمنية مشددة… تفاصيل جديدة عن زفاف تايلور سويفت
Lebanon 24
ورود الأبدية وإجراءات أمنية مشددة… تفاصيل جديدة عن زفاف تايلور سويفت
07:14 | 2025-11-25
25/11/2025 07:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"الخداع، الإيقاع، التستر"... حقائق جديدة عن تعرّض الأميرة ديانا للخيانة
Lebanon 24
"الخداع، الإيقاع، التستر"... حقائق جديدة عن تعرّض الأميرة ديانا للخيانة
04:49 | 2025-11-25
25/11/2025 04:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة مصرية تحتفل بزفاف ابنها... شاهدوا إطلالتها (صور)
Lebanon 24
فنانة مصرية تحتفل بزفاف ابنها... شاهدوا إطلالتها (صور)
00:56 | 2025-11-25
25/11/2025 12:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
01:38 | 2025-11-25
25/11/2025 01:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
06:24 | 2025-11-25
25/11/2025 06:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
11:31 | 2025-11-25
25/11/2025 11:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
12:30 | 2025-11-25
25/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
09:38 | 2025-11-25
25/11/2025 09:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:28 | 2025-11-25
"كنت عايزة أفتح ستوديو رقص".. ممثلة شابة تتحدث عن كواليس حبها للفن والتمثيل
09:34 | 2025-11-25
الأمم المتحدة وFEMALE تطلقان حملة لفرض أول قانون لمكافحة العنف الرقمي في لبنان
07:14 | 2025-11-25
ورود الأبدية وإجراءات أمنية مشددة… تفاصيل جديدة عن زفاف تايلور سويفت
04:49 | 2025-11-25
"الخداع، الإيقاع، التستر"... حقائق جديدة عن تعرّض الأميرة ديانا للخيانة
00:56 | 2025-11-25
فنانة مصرية تحتفل بزفاف ابنها... شاهدوا إطلالتها (صور)
23:00 | 2025-11-24
الفنانة القديرة ميادة الحناوي توجّه رسالة لفضل شاكر… هذا ما قالته (فيديو)
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
26/11/2025 01:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
26/11/2025 01:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
26/11/2025 01:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24