20
o
بيروت
16
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
إسعاد يونس ضمن مجلس غرفة السينما… غياب الشفافية يثير الجدل
Lebanon 24
04-12-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا يزال ملف إيرادات الأفلام في مصر محورًا لجدل متواصل بين صنّاع السينما والجمهور، باعتباره المؤشر الأكثر حضورًا لقياس نجاح الأعمال في شباك التذاكر، في ظل غياب جهة رسمية تتولى جمع وتوثيق هذه الأرقام منذ سنوات، ما يجعل الأرقام المعلنة من المنتجين محلّ تشكيك دائم. ويتفاقم الجدل مع ضعف الدور الرقابي لغرفة صناعة السينما، التي عجزت طوال الفترة الماضية عن تقديم بيانات دقيقة وشفافة، ما ترك الساحة لتضارب الأرقام بين شركات الإنتاج خلال المواسم السينمائية.
Advertisement
ومع انتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة للفترة 2025–2029، يضم أسماء بارزة أبرزها
إسعاد يونس
والمنتج محمد رشيدي، تبرز تساؤلات حول قدرة الغرفة
على استعادة
دورها التاريخي كمرجع رسمي موثوق لإعلان الإيرادات كما كان سابقًا.
الناقدة خيرية البشلاوي اعتبرت في حديث لـ"إرم نيوز" أنّ المشهد غير واضح، وأن وجود أسماء إنتاجية داخل
مجلس الإدارة
لا يعني بالضرورة تعزيز الشفافية. وأشارت إلى أنها وإن كانت تتفاءل بوجود إسعاد يونس، إلا أنها لا تعوّل كثيرًا على عودة الغرفة لدورها بدقة ونزاهة، مؤكدة غياب أي جهة تقدّم حتى الآن أرقامًا شفافة وموثوقة.
بدوره، يرى الناقد
أحمد سعد الدين
أنّ المشكلة ليست في الأسماء بل في منهجية جمع الأرقام. وأوضح أنّ الغرفة تعتمد في بياناتها على ما يقدّمه المنتجون والموزّعون، ما يفقد هذه البيانات دقتها، مشددًا على أن الأرقام الوحيدة الصحيحة هي تلك التي تصدر عن
وزارة المالية
. وأضاف أن معظم الأرقام المتداولة حول الإيرادات غير دقيقة، ولا يتوقع تغييرات جذرية داخل الغرفة في المرحلة الحالية، معتبرًا ما جرى "تغييرًا في الأسماء" فقط إلى حين ثبوت خلاف ذلك عبر اعتماد الغرفة نظامًا يضمن شفافية موازية لما توضحه تقارير المالية.
مواضيع ذات صلة
عن عادل إمام… إسعاد يونس تكشف مفاجأة صادمة!
Lebanon 24
عن عادل إمام… إسعاد يونس تكشف مفاجأة صادمة!
05/12/2025 08:11:35
05/12/2025 08:11:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الخولي عن تلزيم البلوك رقم 8: "مهل غير مبرّرة وغياب للشفافية"
Lebanon 24
الخولي عن تلزيم البلوك رقم 8: "مهل غير مبرّرة وغياب للشفافية"
05/12/2025 08:11:35
05/12/2025 08:11:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ازمة النفايات على طاولة مجلس الوزراء اليوم وسط غياب الحلول المستدامة
Lebanon 24
ازمة النفايات على طاولة مجلس الوزراء اليوم وسط غياب الحلول المستدامة
05/12/2025 08:11:35
05/12/2025 08:11:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل جديد لمحاكمة نتنياهو يثير الجدل
Lebanon 24
تأجيل جديد لمحاكمة نتنياهو يثير الجدل
05/12/2025 08:11:35
05/12/2025 08:11:35
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
المرأة
غرفة صناعة السينما
أحمد سعد الدين
وزارة المالية
مجلس الإدارة
على استعادة
إسعاد يونس
محمد رشيد
سعد الدين
قد يعجبك أيضاً
بتوقيع مصمم لبناني.. ياسمين صبري تتألق على السجادة الحمراء في السعودية (فيديو)
Lebanon 24
بتوقيع مصمم لبناني.. ياسمين صبري تتألق على السجادة الحمراء في السعودية (فيديو)
00:58 | 2025-12-05
05/12/2025 12:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوى فؤاد تكشف تطورات حالتها الصحية بعد جراحة ثانية: "أنا أحسن الحمدلله"
Lebanon 24
نجوى فؤاد تكشف تطورات حالتها الصحية بعد جراحة ثانية: "أنا أحسن الحمدلله"
16:00 | 2025-12-04
04/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منى زكي في أصعب أدوارها… والمنتقدون يتراجعون بعد العرض الأول
Lebanon 24
منى زكي في أصعب أدوارها… والمنتقدون يتراجعون بعد العرض الأول
14:00 | 2025-12-04
04/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصائح سريعة تمنحك شعرًا أقوى وأجمل
Lebanon 24
نصائح سريعة تمنحك شعرًا أقوى وأجمل
10:05 | 2025-12-04
04/12/2025 10:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسيكا عازار تظهر بإطلالة ناعمة وتفاعل واسع من الجمهور
Lebanon 24
جيسيكا عازار تظهر بإطلالة ناعمة وتفاعل واسع من الجمهور
08:30 | 2025-12-04
04/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
Lebanon 24
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
13:22 | 2025-12-04
04/12/2025 01:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
08:30 | 2025-12-04
04/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
10:30 | 2025-12-04
04/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
Lebanon 24
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
10:01 | 2025-12-04
04/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
04:40 | 2025-12-04
04/12/2025 04:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
00:58 | 2025-12-05
بتوقيع مصمم لبناني.. ياسمين صبري تتألق على السجادة الحمراء في السعودية (فيديو)
16:00 | 2025-12-04
نجوى فؤاد تكشف تطورات حالتها الصحية بعد جراحة ثانية: "أنا أحسن الحمدلله"
14:00 | 2025-12-04
منى زكي في أصعب أدوارها… والمنتقدون يتراجعون بعد العرض الأول
10:05 | 2025-12-04
نصائح سريعة تمنحك شعرًا أقوى وأجمل
08:30 | 2025-12-04
جيسيكا عازار تظهر بإطلالة ناعمة وتفاعل واسع من الجمهور
04:00 | 2025-12-04
يعود لعام 1853.. كيت ميدلتون تتألق بتاج مرصه بـ 2600 ماسة (صور)
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
05/12/2025 08:11:35
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
05/12/2025 08:11:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
05/12/2025 08:11:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24