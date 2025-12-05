بعد أقل من شهر على زواجها.. والد فنانة شهيرة يتعرّض لأزمة صحية (صورة)

Advertisement

أعلنت الفنانة ان والدها تعرّض لوعكة صحية استدعت دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية عاجلة، وطلبت من جمهورها الدعاء له.وأعادت مي نشر صورة على خاصية "الستوري" من منشور الصحافي ، يدعو لوالدها بالشفاء العاجل حيث كتب: "ألف مليون سلامة على والدك يا مي.. وحمد لله على سلامته إن شاء الله ماتشوفيش فيه حاجة وحشة تاني.. دعواتكو لوالد النجمة مي ربنا يكمل شفاءه على خير".