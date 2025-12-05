24
بعد أقل من شهر على زواجها.. والد فنانة شهيرة يتعرّض لأزمة صحية (صورة)
Lebanon 24
05-12-2025
02:54
أعلنت الفنانة
المصرية
مي عز الدين
ان والدها تعرّض لوعكة صحية استدعت دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية عاجلة، وطلبت من جمهورها الدعاء له.
وأعادت مي نشر صورة على خاصية "الستوري" من منشور الصحافي
خالد صواف
، يدعو لوالدها بالشفاء العاجل حيث كتب: "ألف مليون سلامة على والدك يا مي.. وحمد لله على سلامته إن شاء الله ماتشوفيش فيه حاجة وحشة تاني.. دعواتكو لوالد النجمة مي
عز الدين
ربنا يكمل شفاءه على خير".
وعلّقت مي على المنشور قائلة: "الله يسلمك يا خالد ألف شكر".
وكانت مي أعلنت قبل فترة قصيرة زواجها من مدرب اللياقة البدنية أحمد
تيمور
.
