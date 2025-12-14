تايلور سويفت توزّع 197 مليون دولار مكافآت على طاقم جولتها

وزّعت النجمة العالمية مكافآت ضخمة على طاقم عمل جولتها التاريخية Eras Tour، بلغت أكثر من 197 مليون دولار، في خطوة أعادت تصدّرها عناوين الأخبار وأثارت موجة تأثّر واسعة بين العاملين معها.



وبحسب صحيفة " ميل" ، شملت المكافآت جميع المشاركين في الجولة التي امتدت 21 شهرًا بين آذار 2023 وكانون الأول 2024، وضمت 149 عرضًا في 21 دولة، محققة إيرادات تجاوزت ملياري دولار، لتصبح الأعلى دخلًا في تاريخ الموسيقى.



ووثّقت لحظات توزيع المكافآت في السلسلة الوثائقية الجديدة على Disney+ بعنوان

Taylor Swift: The Eras Tour / of an Era، حيث ظهرت سويفت وهي تجمع طاقمها وتسلّمهم رسائل شخصية تتضمن قيمة مكافأة كل فرد، وسط مشاهد بكاء وصدمة.



وشملت المكافآت سائقين، فنيين، راقصين، أعضاء الفرقة، فرق الإضاءة والصوت، الإنتاج، الأمن، الأزياء، الشعر والمكياج، وغيرها من الفرق الداعمة للجولة.



وفي مشهد مؤثر، قرأ أحد أفراد الطاقم رسالة شكر من سويفت على التضحيات والسفر حول العالم، قبل مكافأة كبيرة، ما دفع عدداً من الحاضرين للبكاء، فيما كاد أحد الراقصين أن يُغمى عليه من شدة التأثر.



وليست هذه المرة الأولى التي تُعرف فيها تايلور سويفت بسخائها، إذ سبق أن منحت عام 2023 مكافآت بقيمة 100 ألف دولار لكل سائق شاحنة خلال الجزء الأميركي من الجولة، كما أكدت مؤخرًا أن أرباح الجولة ساعدتها حقوق تسجيلات أغانيها الأصلية، ووصفت ذلك بأنه من أهم إنجازات حياتها.

