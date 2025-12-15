تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
خطوات بسيطة للعناية بالشعر وتقليل التقصف والتكسر
Lebanon 24
15-12-2025
|
23:00
photos
العناية بالشعر أمر ضروري للحفاظ على صحته ولمعانه. أولاً، ينبغي غسل الشعر بانتظام باستخدام شامبو مناسب لنوعه، سواء كان جافًا أو دهنياً أو عادياً. يُستحسن تجنب الماء الساخن جدًا لأنه يضعف الشعر ويجعل ملمسه جافًا.
ثانيًا، يُستحسن استخدام البلسم بعد كل غسلة لتنعيم الشعر وحمايته من التقصف. كما يُنصح بالاعتماد على الزيوت الطبيعية مثل
زيت الأرغان
أو زيت جوز
الهند
لترطيب الشعر والحفاظ على حيويته.
ثالثًا، يُفضل التقليل من استخدام أدوات التصفيف الحرارية كالمكواة ومجفف الشعر، مع تمشيطه بلطف لتجنب التكسر. وأخيرًا، يجب الاهتمام بالتغذية الصحية وشرب الماء، إذ تنعكس الصحة الداخلية مباشرة على صحة الشعر.
العناية بالشعر ليست مجرد اهتمام بالمظهر، بل جزء أساسي من روتين العناية الشخصية للحفاظ على جماله وصحته.
