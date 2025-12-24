ورثة هند رستم يوقفون "هنومة"… رفض قاطع وتهديد بالملاحقة

تجدّد الجدل حول مشروع مسلسل من 10 حلقات مستوحى من سيرة الفنانة الراحلة ، يحمل عنوانًا مبدئيًا "هنومة"، ما قوبل برفض قاطع من ورثتها. وأكد بيان صادر عن لابنتها بسنت رفض أي عمل يتناول للفنانة شكلًا ومضمونًا، مع التلويح بالملاحقة القانونية.



ورغم أن هند رستم كانت تقلّل في حياتها من فكرة تحويل مسيرتها إلى عمل درامي، إلا أن رحلتها الفنية تضم محطات لافتة، إذ بدأت من أدوار هامشية قبل أن تتحوّل إلى واحدة من أبرز نجمات السينما ، مقدّمة أدوار الإغراء بأسلوب راقٍ بعيد عن الابتذال.



كما عُرفت برفضها الألقاب التي لاحقتها مثل "ملكة الإغراء" و" الشرق"، معتبرةً أنها تختزل تجربتها الفنية ولا تعبّر عن حقيقتها.

