متفرقات
ورثة هند رستم يوقفون "هنومة"… رفض قاطع وتهديد بالملاحقة
Lebanon 24
24-12-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تجدّد الجدل حول مشروع مسلسل من 10 حلقات مستوحى من سيرة الفنانة الراحلة
هند رستم
، يحمل عنوانًا مبدئيًا "هنومة"، ما قوبل برفض قاطع من ورثتها. وأكد بيان صادر عن
المكتب القانوني
لابنتها بسنت
حسن رضا
رفض أي عمل يتناول
السيرة الذاتية
للفنانة شكلًا ومضمونًا، مع التلويح بالملاحقة القانونية.
ورغم أن هند رستم كانت تقلّل في حياتها من فكرة تحويل مسيرتها إلى عمل درامي، إلا أن رحلتها الفنية تضم محطات لافتة، إذ بدأت من أدوار هامشية قبل أن تتحوّل إلى واحدة من أبرز نجمات السينما
المصرية
، مقدّمة أدوار الإغراء بأسلوب راقٍ بعيد عن الابتذال.
كما عُرفت برفضها الألقاب التي لاحقتها مثل "ملكة الإغراء" و"
مارلين مونرو
الشرق"، معتبرةً أنها تختزل تجربتها الفنية ولا تعبّر عن حقيقتها.
