المرأة

جيجي حديد في اطلالة جديدة لعام 2026

Lebanon 24
09-01-2026 | 15:46
ظهرت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد بلوك جديد تماماً في أحدث صورها التي نشرها مصفف شعرها ديميتريس جيانيتوس، لتعلن بداية عام 2026 بإطلالة مختلفة عن أي شيء جربته سابقاً.

وتخلّت حديد عن شعرها الأشقر العسلي المميز لحملة "مايبيلين"، واعتمدت أغمق لون لشعرها حتى الآن، وهو الأسود غير اللامع، بقصة بوب قصيرة تصل إلى أسفل الذقن بقليل.

وجاء تصفيف الشعر بطريقة جانبية مبللة، مع فرق جانبي ووضع بعض الخصلات خلف الأذن، بينما انسدلت خصلات على وجهها، مع مكياج برونزي وأحمر شفاه خوخي بارد، ما أبرز جمال عينيها الزرقاوين. وأكملت العارضة الإطلالة ببلوزة رمادية داكنة شبه شفافة وعقد فضّي.

وأكد مصفف الشعر أن اللون الأسود غير اللامع سيكون من أبرز صيحات الشعر لعام 2026، مشيراً إلى أن قصة البوب القصيرة جذّابة وعصرية ويمكن تلاعبها بسهولة لتناسب مختلف المناسبات.

ويعد هذا اللون الداكن الأغمق الذي تعتمد عليه حديد حتى الآن، بعد أن تألّقت سابقاً بألوان متعددة مثل الأشقر الرمادي الكلاسيكي، الأحمر الكرزي، والبني المحمر الزنجبيلي، خاصة في مناسبات مثل حفل "ميت غالا" وأسبوع الموضة في ميلانو.


