من شيرين.. رسالة مؤثرة لهاني شاكر

تحدثت الفنانة عن عودتها إلى الغناء بعد فترة ابتعاد، كاشفة عن خطتها الفنية المقبلة، وموجهة رسالة دعم للفنان .



وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي ، أعربت عن سعادتها بردود الفعل على أغنيتها الجديدة، مؤكدة أنها تشعر بأنها استعادت توازنها وعادت إلى الحياة من جديد.



وقالت شيرين: "سعيدة برد الفعل حول الأغنية، وحاسة إني رجعت للحياة مرة أخرى، وأنا دلوقتي كويسة جداً نفسياً"، مشيرة إلى أن البعض نصحها بعدم الظهور في هذا التوقيت، لكنها شددت على أنها تغني للناس بروحها وقلبها.



وحرصت شيرين خلال المداخلة على توجيه رسالة إلى هاني شاكر، قالت فيها: "ألف سلامة عليك، ترجعلنا بالسلامة وبخير، وترجع لجمهورك وبلدك. إن شاء الله كبوة وهتعدي، ربنا معاك، ودعواتنا كلنا ليك ترجع لنا بألف سلامة ".





Advertisement