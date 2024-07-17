جي دي فانس: ترامب أمل الأميركيين في تحقيق الأمن

قال مرشح دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس في مؤتمر الحزب الجمهوري، اليوم الخميس، إن ترامب "سيكون الرئيس الأميركي المقبل".
وفي كلمته بمؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي، قال جي دي فانس: "نحتاج إلى قادة يجعلون الولايات المتحدة أقوى، وترامب يمثل الأمل الأعلى للأميركيين في تحقيق الأمن والأمان".
وأضاف: "أدعو الأميركيين إلى اختيار مسار جديد، ونبذل ما نستطيع بذله لبلدنا وسنقاتل من أجلها".
وتابع: "نسعى لجعل الولايات المتحدة أقوى، وسياسات بايدن أغرقت بلدنا بالبضائع الصينية".
وقال: "نتعهد معكم على تحقيق أفضل طريق لأبنائنا وأحفادنا، وسنعمل على إصلاح ما تسبّبت به سياسات بايدن، كما نلتزم بدعم الطبقة العاملة، وسنبذل جهدنا لتأمين وظائف للأميركيين، ونسعى لتطور بلدنا والحفاظ على شعبنا".
وأشار الى أن "الليلة هي ليلة أمل واحتفال بما كانت عليه أميركا ذات يوم، وبفضل الله، بما ستكون عليه قريبا مرة أخرى، أقف هنا وأنا أشعر بالتواضع، ويغمرني الامتنان لأقول إنني أقبل رسميا ترشيحكم لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية".
وختم حديثه قائلاً: "الولايات المتحدة يجب أن "تلتزم" تجاه العمال وليس وول ستريت".
وبرز السيناتور البالغ 39 عاما إلى الواجهة عندما أعلن ترامب الإثنين اختياره ليكون نائبا له في السباق إلى البيت الأبيض، منهيا بذلك حالة ترقب مستمرة منذ أسابيع.
وكان فانس برز في مجلس الشيوخ من خلال معارضته الشرسة لتقديم المساعدات لأوكرانيا، مطالبا بدلا من ذلك بتخصيص هذه الأموال لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وإذا انتُخب ترامب البالغ 78 عاما رئيسا، فإن فانس سيضخّ دما شابا في البيت الأبيض إذ سيصبح ثالث أصغر نائب رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.
ورغم أنه كان ينتقد ترامب في الماضي، حقّق فانس تحوّلا كاملا ليثبت نفسه بصفته واحدا من أكثر المدافعين حماسة عن المرشح الجمهوري وشعاره "لنجعل أميركا عظيمة مجددا".
وبعد ساعات قليلة على إطلاق النار الذي استهدف الرئيس الأميركي السابق السبت، اتهم فانس الرئيس الديمقراطي جو بايدن بأنه هو من "تسبّب مباشرة بمحاولة الاغتيال هذه" عبر خطاباته عن مخاطر نهج ترامب. (سكاي نيوز)