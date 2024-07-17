جي دي فانس: ترامب أمل الأميركيين في تحقيق الأمن

قال مرشح دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس في مؤتمر الحزب الجمهوري، اليوم الخميس، إن ترامب "سيكون الرئيس الأميركي المقبل".



وفي كلمته بمؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي، قال جي دي فانس: "نحتاج إلى قادة يجعلون الولايات المتحدة أقوى، وترامب يمثل الأمل الأعلى للأميركيين في تحقيق الأمن والأمان".

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وأضاف: "أدعو الأميركيين إلى اختيار مسار جديد، ونبذل ما نستطيع بذله لبلدنا وسنقاتل من أجلها".

وتابع: "نسعى لجعل الولايات المتحدة أقوى، وسياسات بايدن أغرقت بلدنا بالبضائع الصينية".



وقال: "نتعهد معكم على تحقيق أفضل طريق لأبنائنا وأحفادنا، وسنعمل على إصلاح ما تسبّبت به سياسات بايدن، كما نلتزم بدعم الطبقة العاملة، وسنبذل جهدنا لتأمين وظائف للأميركيين، ونسعى لتطور بلدنا والحفاظ على شعبنا".