هكذا كرّم ترامب القتيل الذي سقط خلال محاولة اغتياله

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أشاد دونالد ترامب، يوم الجمعة، بكوري كومبيراتوري، الإطفائي الذي قتل أثناء محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق الفاشلة يوم السبت الماضي في تجمع انتخابي ببنسلفانيا.وفي كلمته بمؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي، ظهرت سترة وخوذة كومبيراتوري، ووضعت على المسرح بالقرب من ترامب.وخصص ترامب جزءا من كلمته للحديث عن كومبيراتوري، حيث قال: "لقد فقد حياته بإخلاص عندما كان بمثابة درع بشري لحماية المتواجدين في التجمع الانتخابي من الرصاص المتطاير".وأضاف: "لقد كان رجلا جيدا"، وطلب من الحضور الوقوف "دقيقة صمت تكريما لكومبيراتوري".وكشف ترامب عن جمع مبلغ 6.3 مليون دولار لأهالي الضحايا الذين سقطوا خلال محاولة اغتياله.