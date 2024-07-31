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إيران فتحت تحقيقًا مفصلاً في ملابسات اغتيال هنية في طهران

Lebanon 24
31-07-2024 | 01:17
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فتحت السلطات الإيرانية تحقيقا في ملابسات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، بحسب ما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.
 
وكتبت الوكالة: "هذا الصباح، تعرض مقر إقامة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في حماس إسماعيل هنية في طهران للهجوم، ونتيجة لهذا الحادث استشهد هو وأحد حراسه الشخصيين".
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وأضافت: "تجري الآن تحقيقات مفصلة في أسباب الحادث، وسيتم الإعلان عن النتائج في وقت لاحق".
وأعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.
وأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشدة اغتيال هنية، واعتبره عملا جبانا وتطورا خطيرا. (روسيا اليوم)
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