بالفيديو: استمرار أعمال العنف والشغب في عدة مدن بريطانية.. والحكومة تتعهد برد قاس

تستمتر المواجهات بين الشرطة البريطانية وانصار اليمين في عدة مدن، وذلك بعد مقتل ثلاث فتيات في هجوم بسكين في حفل راقص للأطفال في ساوثبورت في شمال غرب إنكلترا الأسبوع الماضي.

واستغلت الجماعات المعادية للمهاجرين والمسلمين هذه الواقعة، بعد انتشار معلومات مضللة مفادها أن المشتبه به في تنفيذ الهجوم مهاجر إسلامي.



واعتقل ضباط إنفاذ القانون مراهقا يبلغ من العمر 17 عاما، واتهموه بقتل 3 أشخاص، ومحاولة قتل 10 آخرين وحيازة أسلحة بيضاء.



وذكرت الشرطة البريطانية في بيان رسمي أن طواقمها اشتبكت مع مجموعة متظاهرين حاولوا التعدي على فندق يؤوي لاجئين في روثرهام .



وحاول متطرفون يمينيون في مدينة روثرهام البريطانية، الأحد إحراق فندق يُحتجز فيه عدد من المهاجرين وطالبي اللجوء، خلال مظاهرة شارك فيها مئات المتطرفين الذين تجمعوا تلبية لدعوة رابطة الدفاع البريطانية اليمينية المتطرفة (EDL) الداعية لاتخاذ إجراءات مناهضة للمهاجرين ومعادية للمسلمين.



ووفقا لوسائل الإعلام البريطانية فقد اندلع شجار بين المتظاهرين اليمينيين والشرطة أمام الفندق، عقب محاولة المحتجين رشق الفندق بالحجارة والزجاجات، ما اسفر عن إصابة أحد أفراد الشرطة بجروح.



وتظهر المشاهد المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، متطرفين يمينيين يحاولون إضرام النار في المبنى من نافذة مكسورة في الطابق الأرضي من الفندق.





الشرطة تفشل في حماية اللاجئين بعد هجوم العنصريين على أحد الفنادق التي تأوي طالبي اللجوء في مدينة بريستول pic.twitter.com/Vqsg5LPQln



— بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) August 4, 2024

ومن جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في حديثه من داوننغ ستريت، إن كل الأشخاص الذين شاركوا في أعمال الشغب التي وقعت في المدن البريطانية "سيواجهون القوة الكاملة للقانون".



وندد ستارمر بما قال إنها "بلطجة اليمين المتطرف"، مضيفا أن القانون سيُنفذ بكل قوة على المخالفين في أعقاب احتجاجات عنيفة مناهضة للهجرة مستمرة منذ أيام، وبلغت ذروتها بالهجوم على الفندق.





وفي ذات الإطار دعا عدد من النواب في البرلمان البريطاني الجيش للتدخل وفض أعمال العنف. (روسيا اليوم)