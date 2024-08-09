بعد دعمه لترامب.. ماسك يتعرض لأعنف هجوم

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وأحصى مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH) عدة منشورات بشأن الانتخابات نشرها ايلون ماسك منذ كانون الثاني وصنفها متخصصون في المعلومات المضللة بأنها كاذبة أو مضللة.



مع 193 مليون مشترك على منصة اكس، يؤكد ماسك الذي اشترى هذه الشبكة الاجتماعية عام 2022 في مقابل 44 مليار دولار، على سبيل المثال، أن الديموقراطيين يشجعون الهجرة غير الشرعية "لاستقدام ناخبين". كشفت منظمة غير حكومية، أن معلومات مضللة أو خاطئة بشأن الانتخابات الأميركية نشرها إيلون ماسك على شبكته الاجتماعية اكس نالت أكثر من 1,2 مليار مشاهدة هذه السنة، مؤكدة تأثير الملياردير الأميركي الداعم لدونالد ترامب على الحملة.وأحصى مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH) عدة منشورات بشأن الانتخابات نشرها ايلون ماسك منذ كانون الثاني وصنفها متخصصون في المعلومات المضللة بأنها كاذبة أو مضللة.مع 193 مليون مشترك على منصة اكس، يؤكد ماسك الذي اشترى هذه الشبكة الاجتماعية عام 2022 في مقابل 44 مليار دولار، على سبيل المثال، أن الديموقراطيين يشجعون الهجرة غير الشرعية "لاستقدام ناخبين".

وواجه الملياردير أيضا انتقادات شديدة لأنه نقل في نهاية تموز مقطع فيديو تم التلاعب به لنائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديموقراطية كامالا هاريس، وحظي بملايين المشاهدات، والذي قدمه بعد ذلك على أنه "تهكم".



ولا تعرض هذه الرسائل "الملاحظات" المعتادة أسفل المنشورات والتي أنشأها مستخدمون لوضع الرسائل المشكوك فيها أو الخاطئة في سياقها، وهي أداة تروج لها منصة اكس لمكافحة التضليل الإعلامي.



وقال عمران أحمد، مدير مركز مكافحة الكراهية، إن ماسك "يستغل موقعه النافذ بصفته مالكا لشبكة اجتماعية مؤثرة على السياسة لنشر معلومات مضللة تولد الشقاق وانعدام الثقة".

أضاف أن "عدم وجود ملاحظات على هذه المنشورات يظهر أن شركته تفشل للأسف في ضبط التحريضات التي تعتمد على الخوارزميات والتي يمكن أن تؤدي إلى عنف في العالم الحقيقي".



وبحسب المحامية نورا بينافيديز، فإن ماسك "يتصرف كما لو كان لا يُطال رغم عدد متزايد من الأدلة بشأن دور مسيء يؤديه لتأجيج التضليل الإعلامي والانقسام قبل الانتخابات".