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عربي-دولي

في 3 مناطق حدودية مع أوكرانيا.. هذا ما فعلته روسيا

Lebanon 24
10-08-2024 | 02:27
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فرضت روسيا إجراءات لمكافحة الإرهاب في وقت مبكر اليوم السبت في ثلاث مناطق حدودية مع أوكرانيا.

ونسبت وكالات أنباء روسية إلى حكام المناطق أو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب القول إن هذه الإجراءات ستطبق على منطقة كورسك، حيث تقول موسكو إن قواتها تتصدى لتوغل أوكراني، ومنطقتي بيلغورود وبريانسك.
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وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الإجراءات تشمل احتمال القيام بعمليات نزوح للسكان وفرض قيود على التنقل في مناطق محددة وتعزيز الأمن حول المواقع الحساسة والتنصت على المكالمات الهاتفية وغيرها من الاتصالات.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة تقديم مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 125 مليون دولار لكييف، فيما تواصل القوات الأوكرانية هجومها المباغت داخل الأراضي الروسية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين إن حزمة المساعدات تؤكد "التزامنا الثابت تجاه أوكرانيا في ظل استمرارها في مواجهة العدوان الروسي".

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن المساعدات ستأتي من المخزونات الأميركية و"تتضمن صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي، وذخائر لأنظمة الصواريخ والمدفعية، وأجهزة رادار متعددة المهام، وأسلحة مضادة للدبابات".(سكاي نيوز)

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