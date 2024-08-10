دبابات ألمانيا تقتحم روسيا... والاخيرة تتوعد بالرد

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وجاء رد ميدفيدف على مقال صحيفة "بيلد" الألمانية التي تحدثت فيه عن عودة الدبابات الألمانية إلى الأراضي الروسية بعد 80 عاما.



ووصف ميدفيديف المقال، التي يتحدث "بكل فخر عن عودة الدبابات الألمانية إلى الأراضي الروسية" بأنه انتقامي. في تصريح ناري جديد، تعهد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بأن الدبابات الروسية قد تصل إلى ساحة الجمهورية أمام مبنى الرايخستاغ في برلين، ردا على ظهور مدرعات ألمانية ضمن الوحدات الأوكرانية المتوغلة في مقاطعة كورسك الروسية.وجاء رد ميدفيدف على مقال صحيفة "بيلد" الألمانية التي تحدثت فيه عن عودة الدبابات الألمانية إلى الأراضي الروسية بعد 80 عاما.ووصف ميدفيديف المقال، التي يتحدث "بكل فخر عن عودة الدبابات الألمانية إلى الأراضي الروسية" بأنه انتقامي.

وقال ميدفيديف على موقع "إكس": "رداً على ذلك، سنبذل قصارى جهدنا لكي تصل الدبابات الروسية الحديثة إلى ساحة الجمهورية (أمام مبنى الرايخستاغ في برلين)".



وفي السياق، نقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين أن روسيا فرضت إجراءات لمكافحة الإرهاب، في وقت مبكر اليوم السبت، في 3 مناطق حدودية مع أوكرانيا.



ونسبت الوكالات إلى حكام المناطق أو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن هذه الإجراءات ستطبق على منطقة كورسك، حيث تؤكد موسكو أن قواتها تتصدى لتوغل أوكراني، ومنطقتي بيلغورود وبريانسك.



وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الإجراءات تشمل احتمال القيام بعمليات نزوح للسكان وفرض قيود على التنقل في مناطق محددة وتعزيز الأمن حول المواقع الحساسة والتنصت على المكالمات الهاتفية وغيرها من الاتصالات.