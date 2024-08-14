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صحة

منظمة الصحة تعلن جدري القرود "طوارئ صحية عالمية"

Lebanon 24
14-08-2024 | 15:25
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، فيروس جدري القردة (مبوكس) حالة طوارئ صحية ذات أهمية دولية.
جاء ذلك على لسان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع لجنة الطوارئ في المنظمة حيال احتمال زيادة الانتشار الدولي للفيروس في إفريقيا ومناطق أخرى.
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وأشار غيبريسوس، إلى أنه تم الإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس جدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (وسط القارة الإفريقية) منذ أكثر من 10 سنوات.
ولفت إلى أن هناك زيادة مطردة في عدد الحالات المبلغ عنها كل عام.
وقال غيبريسوس: "حصلت زيادة كبيرة بعدد الإصابات المبلغ عنها العام الماضي، وبلغ عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها هذا العام أكثر من 14 ألفًا، وحدثت 524 حالة وفاة متعلقة بالمرض".
وأضاف: "اجتمعت اليوم لجنة الطوارئ في المنظمة، وقدمت توصية بأن الوضع (انتشار الفيروس) يشكل حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية، وأنا قبلت هذه التوصية".
وأكد غيبريسوس، أن توصية اللجنة متوافقة مع إعلان الاتحاد الإفريقي أمس، حالة الطوارئ الصحية العامة على مستوى القارة لمواجهة جدري القردة المنتشر بسرعة بين بلدان إفريقيا.
(الأناضول)

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