Advertisement

عربي-دولي

تنطلق اليوم في الدوحة.. واشنطن تحض على إنجاح محادثات الهدنة في غزة

Lebanon 24
14-08-2024 | 23:23
A-
A+
Doc-P-1234396-638593005562048158.jpg
Doc-P-1234396-638593005562048158.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كافة الأطراف على عدم تقويض محادثات الهدنة في غزة المقرّر أن تستضيفها الدوحة اليوم الخميس، في تحذير مبطّن لإيران وحماس وإسرائيل.
Advertisement

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن بلينكن ورئيس الوزراء القطري شدّدا خلال اتصال هاتفي على أنه "لا ينبغي لأي طرف في المنطقة اتّخاذ إجراءات من شأنها تقويض جهود التوصل لاتفاق".

وأوضح بيان الخارجية الأميركية أن الرجلين تباحثا في "جهود تهدئة التوترات في المنطقة وأهمية إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

كذلك أجرى بلينكن أمس الأربعاء محادثات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

وفي الأيام القليلة الماضية تواصل بلينكن أيضا مع قادة الأردن والسعودية وتركيا وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي انضمّ الرئيس الأميركي جو بايدن إلى قادة مصر وقطر في الدعوة لمحادثات تنطلق اليوم الخميس ترمي للتوصل إلى هدنة في النزاع الدائر منذ عشرة أشهر.

وجاءت المبادرة على خلفية إحباط لدى بايدن بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في إيران بضربة نُسبت إلى إسرائيل.

وكان هنية منخرطا في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وتحضّ الولايات المتحدة إيران على عدم المضي قدما في تنفيذ تهديدها بتوجيه ضربة انتقامية لإسرائيل.

وعبّرت إدارة بايدن عن استياء شديد من أفعال وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف بمن فيهم وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير الذي أدى الصلاة الثلاثاء في الحرم القدسي. (العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:28 | 2024-08-15
02:15 | 2024-08-15
02:13 | 2024-08-15
02:11 | 2024-08-15
02:06 | 2024-08-15
01:54 | 2024-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24